Giải mã 'staycation' - xu hướng du lịch đang lên ngôi

Là hình thức du lịch tại chỗ độc đáo, staycation giúp bạn không cần đi xa mà vẫn có thể thư giãn, nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng. Khi staycation phát triển ngày càng mạnh mẽ, những không gian nghỉ dưỡng, trải nghiệm mới được ra đời để đáp ứng xu thế này.

Staycation là cách chơi chữ giữa “stay” (tại chỗ) và “vacation” (kỳ nghỉ), khái niệm này ra đời từ cuộc khủng hoảng thị trường năm 2008 tại Mỹ. Thời điểm đó, các gia đình phải “thắt lưng buộc bụng”, giới hạn ngân sách cho những kỳ nghỉ dài ngày quen thuộc. Thay vì đi chơi xa, du lịch nước ngoài, họ khám phá những địa điểm gần hơn, thâm chí tổ chức kỳ nghỉ ngay tại tổ ấm của mình.

Sau hơn 2 thập kỷ, hình thức này không những không hạ nhiệt mà còn trở thành xu hướng du lịch phổ biến của giới trẻ muốn tiết kiệm chi phí và dân văn phòng khó thu xếp kỳ nghỉ dài ngày ở nơi quá xa.

Cuối năm 2019, khi dịch Covid-19 xuất hiện và tác động mạnh mẽ đến hình thức du lịch truyền thống, staycation lại càng phát huy ưu thế. Khi những chuyến du lịch dài ngày có thể khiến lịch sử dịch tễ trở nên phức tạp, nhiều người chọn staycation để đảm bảo an toàn mà vẫn được xả hơi sau những ngày làm việc chăm chỉ.

Tận hưởng kỳ nghỉ “staycation” là thú vui an toàn trong thời dịch. Ảnh: Prestige.

Khoảng 5 năm trở lại đây, xu hướng staycation được hình thành và phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Khi đã quá quen với việc sống, khám phá và trải nghiệm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, nhiều người trẻ dần mở rộng phạm vi staycation bằng cách tìm kiếm second home (ngôi nhà thứ hai) ở ngoại thành hoặc các thành phố lân cận, để tránh xa trung tâm khói bụi, ồn ào. Không ít người quyết định thuê hoặc đầu tư second home ở các thành phố biển có khí hậu mát mẻ, dễ chịu quanh năm như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn…

Từng được tạp chí du lịch Rough Guides của Anh bình chọn là “Điểm đến hàng đầu Đông Nam Á” năm 2015 và lọt vào top 20 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2020 do Hostelworld xếp hạng, Quy Nhơn mang trong mình lợi thế dồi dào để phát triển mô hình du lịch staycation.

Khi lưu trú tại đây, bạn có nhiều lựa chọn trải nghiệm thú vị như đi tắm biển ngay trong thành phố, tham quan đồi cát Phương Mai, lênh đênh trên đầm Thị Nại, khám phá những di tích kiến trúc văn hóa Champa hay thử cảm giác sống nguyên sơ trên đảo Cù Lao Xanh, Kỳ Co, Hòn Khô.

Nằm ở phía đông đầm Thị Nại, bán đảo Phương Mai tựa như một tấm bình phong khổng lồ phía biển cho thành phố Quy Nhơn. Địa điểm này được đánh giá là một trong những khu vực du lịch khám phá hấp dẫn nhất tại Quy Nhơn, phù hợp cho người trẻ yêu xê dịch. Tại đây, khu đô thị du lịch biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co phong cách Nhật Bản đang dần hình thành, hứa hẹn mở ra tâm điểm giải trí sôi động cho chuyến staycation đáng nhớ của giới trẻ Việt.

Với vị trí đắc địa trên quỹ đất thuộc khu kinh tế Nhơn Hội, ngay bên bán đảo Phương Mai, dự án được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm đáng nhớ, mang đậm dấu ấn Nhật Bản, đồng thời mở ra hành trình thuận tiện khám phá các danh thắng Quy Nhơn liền kề bên cạnh.

Tuyến nội dung Khám phá tọa độ chill tại Quy Nhơn do Zing News và Takashi Ocean Suite Kỳ Co đồng thực hiện nhằm cập nhật xu hướng và những địa điểm du lịch mới, giúp độc giả có thêm thông tin cho hành trình trải nghiệm của bản thân. Nằm ngay bên bán đảo Phương Mai, khu đô thị du lịch biển Takashi Ocean Suite Kỳ Co sẽ mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về một Nhật Bản “thu nhỏ” và mở ra hành trình khám phá các danh thắng Quy Nhơn liền kề bên cạnh. Độc giả theo dõi thông tin chi tiết tại đây.