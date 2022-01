Giải mã show hẹn hò Địa ngục độc thân

Single's Inferno (Địa ngục độc thân) đứng top trending từ khi lên sóng và là show truyền hình được yêu thích tại nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Tối 8/1, chương trình hẹn hò Single's Inferno (Địa ngục độc thân) đã đi đến hồi kết, có bốn cặp "tay trong tay" ra về. Chỉ kéo dài 8 tập và chiếu chóng vánh trong ba tuần, chương trình bất ngờ trở thành hiện tượng tại Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều nước khác.

News1 đã dẫn lại số liệu của Netflix, đưa tin Single's Inferno có mặt trong top 10 chương trình phổ biến nhất chỉ 3 ngày sau khi chiếu tập 1-2, đồng thời đứng đầu danh sách được xem nhiều nhất ở Singapore, Việt Nam, Hong Kong, Thái Lan... Hiệu ứng này thậm chí tốt hơn cả Too Hot To Handle - chương trình được xem là nguồn cảm hứng để Hàn Quốc sản xuất Single's Inferno.

Format quen thuộc

Tổ sản xuất Single's Inferno đã lựa chọn ra 12 chàng trai và cô gái, đưa họ đến một hòn đảo biệt lập. Tại đây, họ không được tiết lộ về nghề nghiệp, tuổi tác của mình, phải dùng sức hấp dẫn và khả năng "thả thính" của bản thân để tìm được người bạn đồng hành cùng rời khỏi "địa ngục độc thân".

Format trên giống Too Hot To Handle, nhưng Too Hot To Handle vốn là phiên bản "sinh sau đẻ muộn" của Love Island nên khó nói chính xác Single's Inferno là phiên bản Hàn Quốc của chương trình nào.

Single's Inferno được cho là phiên bản Hàn của Love Island và Too Hot To Handle.

Khi có mặt ở Hàn Quốc, chương trình hẹn hò nóng bỏng đậm chất Âu Mỹ đã được phương Đông hóa, biến tương tác giữa các thành viên trở nên dễ thương và lãng mạn như một bộ phim thần tượng. Với mức rating 7+, Single's Inferno an toàn với cả học sinh tiểu học, vì thậm chí các thành viên không có cảnh ôm hôn hay thân mật nào. Điều này có thể khiến chương trình phổ biến hơn, vì không bị hạn chế độ tuổi khán giả.

Ngoài ra, cách thức 12 chàng trai, cô gái cùng chung sống trên hòn đảo còn khiến người xem liên tưởng đến Terrace House - chương trình thực tế nổi tiếng của Nhật Bản, nơi yêu cầu những người xa lạ phải tìm cách hòa hợp khi bất chợt chuyển về sống chung một căn nhà.

Show truyền hình thực tế theo dõi quá trình sống chung, xảy ra mâu thuẫn và sau đó chuyển sang thân thiết, hòa hợp luôn là kiểu được ưa chuộng, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều nước trên thế giới.

Không mới, nhưng lạ

Show truyền hình về nhóm nam thanh nữ tú cố gắng thể hiện sức hút của bản thân để tìm kiếm tình yêu không phải là điều mới mẻ ở các nước phương Tây. Nhưng ở Hàn, Single's Inferno là chương trình hiếm hoi đi theo format này.

Poster khoe vóc dáng nóng bỏng của các mỹ nam, mỹ nữ tham gia Single's Inferno.

Ngoài ra, điều khiến Single's Inferno thú vị và khác biệt là nhà sản xuất đã biến một chương trình hẹn hò thuần túy trở thành show thực tế về sinh tồn, theo một cách nhẹ nhàng hơn.

Trong thời đại công nghệ số, giới trẻ đã quá quen với các tiện nghi, máy móc và công cụ hỗ trợ hiện đại. Khi được đưa đến đảo địa ngục, nhóm người chơi đã rơi vào tình trạng "choáng váng" khi không có điều hòa, dù thời tiết rất nóng.

Khi muốn có nước uống, họ phải dùng thùng gánh nước, di chuyển tới nơi cách xa để mang nước về. Dụng cụ nhà bếp cũng không phải các loại nồi nấu tự động quen thuộc, người chơi phải nấu bằng nồi gang sâu lòng truyền thống.

Ngay cả bữa ăn cũng không được cung cấp sẵn, các chàng trai, cô gái phải tự nấu nướng bằng các nguyên liệu ít ỏi được cho sẵn. Thậm chí, trong bữa ăn đầu tiên khi đến đảo, chương trình còn không cung cấp thịt cho người chơi, khiến các thành viên nam đùa rằng họ sẽ mất hết cơ bắp vì thiếu chất đạm.

Tờ Newsis nhận xét: "Những thanh niên hiện đại đã quá quen với việc ăn ngoài hoặc đặt giao đồ nên choáng ngợp với việc trên, họ bối rối và luống cuống. Có lẽ, họ thực sự cảm thấy hòn đảo nóng nực trên giống địa ngục".

Các cô gái xuất hiện ở Địa ngục độc thân đều xinh đẹp, sang chảnh, vóc dáng nóng bỏng.

Không có nghệ sĩ nổi tiếng

Thông thường, để thu hút người xem, nhà sản xuất show truyền hình có xu hướng mời ít nhất một ngôi sao nổi tiếng xuất hiện trong chương trình. Nhưng với Single's Inferno, không có bất kỳ ngôi sao hay tên tuổi có mức độ phủ sóng nào xuất hiện. Người được xem là có tiếng nhất là Song Ji A - beauty blogger chỉ nổi tiếng trong cộng đồng yêu mỹ phẩm làm đẹp, và Cha Seung Hyun - nam vũ công thân thiết với Sunmi.

Cách làm của ê-kíp Single's Inferno có vẻ đi ngược lại khuôn mẫu quen thuộc của một show truyền hình. Nhưng chính điều này lại khiến "địa ngục độc thân" khác biệt các chương trình hẹn hò từng lên sóng ở Hàn Quốc.

Các chương trình hẹn hò, ghép đôi từng được chiếu ở Hàn Quốc đều lựa chọn ca sĩ thần tượng, diễn viên trẻ tới tham gia, nổi tiếng nhất là We Got Married, hay Idol Romantic hay mới đây là We Became a Family. Khán giả đã xem nghệ sĩ diễn xuất những màn rung động, hẹn hò và giả làm vợ chồng qua nhiều năm, không còn hứng thú hay tin tưởng vào tương tác trên màn hình tivi của họ nữa.

Trái lại, Single's Inferno chỉ có du học sinh, ông chủ nhà hàng, giám đốc thương hiệu may mặc nhỏ, cựu vận động viên boxing, huấn luyện viên pilates... không người nào trong số trên mang lại cho người xem cảm giác họ đang diễn xuất thành thục như ca sĩ, diễn viên.

Tất nhiên, trong số người chơi cũng có cựu ca sĩ thần tượng, nhưng Choi Si Hoon thậm chí chưa kịp ra mắt khán giả một cách chính thức, và hiện tại đã chuyển hướng sang kinh doanh thời trang. Vì vậy, nói cho cùng, cảm giác lừa dối, tình cảm "giả trân" ở dàn cast vẫn được giảm xuống mức tối thiểu.

Song Ji A là người nổi tiếng nhất show khi Single's Inferno lên sóng.

Trai xinh, gái đẹp

Không mời các ca sĩ, diễn viên có ngoại hình bắt mắt, nhưng yếu tố phần nhìn của chương trình vẫn được đảm bảo ở mức hoàn mỹ. Cả sáu chàng trai xuất hiện ở đảo địa ngục đều có gương mặt ưa nhìn, chiều cao nổi trội, gu thời trang thu hút và thân hình vạm vỡ.

Trong khi đó, bốn cô gái đầu tiên có mặt ở tập 1 đều đẹp và có vóc dáng quyến rũ. Nhưng ngoại hình của họ không hề nhàm chán, mỗi người đại diện cho nét đẹp riêng khó trộn lẫn.

Shin Ji Yeon đại diện cho vẻ đẹp của cô gái trong mơ với nam giới Hàn Quốc. Cô có nụ cười tươi tắn, vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng sứ khó ai so sánh được, thường mặc những chiếc váy nữ tính và buông xõa mái tóc dài đầy thơ mộng.

Song Ji A là beauty blogger, theo đuổi vẻ đẹp thời thượng, sang chảnh và quyến rũ. Cô luôn xuất hiện với ngoại hình chỉn chu, trang điểm cẩn thận và khoác lên mình trang phục đắt đỏ.

Ahn Yea Won là mẫu phụ nữ vui tính, hay nói đùa và biết cách làm không khí cuộc trò chuyện vui nhộn hơn. Cô có vóc dáng quyến rũ, trái ngược chất giọng địa phương vừa trẻ con vừa thu hút. Chính giọng nói cũng khiến Ahn Yea Won khác biệt với các cô gái nói giọng chuẩn Seoul còn lại.

Trong khi đó, Kang So Yeon lại là vẻ đẹp trái ngược quan niệm thẩm mỹ truyền thống người Hàn. Cô gái sinh năm 1988 có vóc dáng đẫy đà, làn da nâu rám nắng khỏe khoắn. Tính cách cô cũng phóng khoáng, "thích gì nói nấy", khiến người xem nghĩ đến các cô gái phương Tây.

Nhóm người chơi nam đều có vóc dáng lực lưỡng, ngoại hình hút mắt.

Cẩm nang tình yêu

Không chỉ mãn nhãn vì được ngắm mỹ nam, mỹ nữ, người xem còn có thể học được nhiều bí kíp tình yêu từ Single's Inferno.

Chẳng hạn, từ Shin Ji Yeon, khán giả nữ có thể học được cách thẳng thắn đối diện với cảm xúc và quan điểm của mình. Cô thẳng thừng từ chối lời tỏ tình nếu không có cảm tình với chàng trai đó, không hề ỡm ờ nước đôi hay nói chuyện không rõ ràng để khiến chàng trai ôm hy vọng vô ích.

Hay ở Song Ji A, người xem có thể học theo vài chiêu "thả thính" hiệu quả, khiến chàng trai đối diện "rung rinh" một cách nhanh chóng. Ví dụ, ở tập 1, người đẹp 25 tuổi nói rằng cô thích cách oppa (người đàn ông lớn tuổi hơn), nên khi viết thư cho Kim Hyeon Joong, cô chỉ để lại vỏn vẹn một từ "oppa" nhưng đã đủ khiến anh hiểu rõ tâm ý.

Single's Inferno còn cho khán giả thấy rõ các kiểu chàng trai có thể gặp trong một mối quan hệ tình cảm. Chẳng hạn, Oh Jin Taek là kiểu đàn ông hứa hẹn với mọi cô gái, hôm nay tuyên bố một lòng với người này, mai đã "tay trong tay" đến đảo thiên đường với người khác. Moon Se Hoon lại là hình mẫu nam phụ điển hình trong phim Hàn, có đủ loại tài lẻ và có xu hướng bị ám ảnh bởi việc phải theo đuổi được Shin Ji Yeon.

Kim Hyeon Joong được ví như "nam chính trong truyền thuyết", được lòng mọi cô gái.

Trong khi đó, Kim Hyeon Joong lại là đại diện của kiểu người "nam chính trong truyền thuyết". Cựu người mẫu nam có chiều cao nổi bật nhất, vóc dáng lực lưỡng vì đang làm huấn luyện viên thể hình, gương mặt thư sinh và có lúm đồng tiền hợp gu thẩm mỹ các cô gái Hàn Quốc. Tính cách anh vui vẻ, nhiệt tình. Kim Hyeon Joong còn có điểm cộng là kiên định với tình cảm, ngay từ đầu chương trình, anh đã thích Song Ji A và chưa từng thay đổi.