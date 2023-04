Giải mã 'Sát thủ bút chì'

Ra mắt lần đầu năm 2014, John Wick do Chad Stahelski, vị đạo diễn có xuất phát điểm là diễn viên đóng thế cầm trịch. Chuyện phim xoay quanh một vị sát thủ đã nghỉ hưu, gặp phải biến cố đau thương nên bước vào con đường trả thù. Dù nội dung không mới, nhưng câu chuyện về gã sát thủ cô độc vẫn thu hút đông đảo khán giả. Tới nay, đã có thêm 3 phần phim hậu truyện viết tiếp hành trình của “ông kẹ” John Wick.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi bộ phim đầu tiên khởi chiếu, thương hiệu này ngày càng chứng minh được vị thế trên thị trường điện ảnh. Thành công của dòng phim cũng theo đó mà gắn liền với tên tuổi Keanu Reeves, nam diễn viên được yêu mến nhất nhì tại Hollywood.

Khởi chiếu vào ngày 24/3, John Wick: Chapter 4 (tựa Việt: Sát thủ John Wick: Phần 4) nhận được sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Do Shay Hatten và Michael Finch viết kịch bản, tác phẩm có sự góp mặt của các ngôi sao như Keanu Reeves, Bill Skarsgård, Chân Tử Đan, Halle Berry hay Hiroyuki Sanada,...

Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ thù địch giữa John Wick và Winston đã nảy sinh từ phần 3. Đồng thời, vị sát thủ khám phá ra con đường đánh bại tổ chức ngầm High Table. Nhưng trước khi giành được tự do, anh phải đối mặt với kẻ thù mới đang trỗi dậy từ khắp nơi trên thế giới.

Ngay khi ra mắt, John Wick: Chapter 4 đã tạo nên cơn sốt phòng vé.Theo số liệu thống kê của Box Office Mojo, bộ phim thu về gần 74 triệu USD trong cuối tuần mở màn. Tính đến sáng ngày 3/4, sau khoảng 10 ngày công chiếu, tác phẩm ghi nhận doanh thu 245 triệu USD . Trong đó, 123 triệu USD tới từ phòng vé nội địa và 122 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, thành tích thương mại của John Wick: Chapter 4 áp đảo tất cả đối thủ khác trong tuần qua. Bộ phim của nhà Lionsgate vượt qua cả Shazam! Fury of the Gods của Marvel, hay những dự án tên tuổi như Creed III, Scream VI,...

Ngoài ra, đây cũng là phần phim có mở màn ấn tượng nhất lịch sử thương hiệu. Trước đó, phần đầu tiên chỉ có mở màn khiêm tốn với 14,4 triệu USD . Doanh thu mở màn của phần 2 và 3 lần lượt là 30,4 triệu USD và 56,8 triệu USD .

Thực tế, hiếm series nào có doanh thu tăng trưởng đều đặn, ấn tượng theo từng phần như thương hiệu John Wick. Điều đó chứng minh sức hút của loạt phim này ngày càng tăng cao. Đặc biệt, trung bình cứ khoảng 3 năm, một phần phim John Wick mới được ra mắt. Đây được đánh giá là một khoảng thời gian khá dài, dễ khiến khán giả lãng quên trong bối cảnh thị trường điện ảnh nhộn nhịp với hàng loạt series mới.

Không chỉ tăng trưởng doanh thu đều đặn, chất lượng các phần phim John Wick cũng ngày càng được đánh giá cao. Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim đầu tiên ra mắt năm 2014 nhận được đánh giá 86% (từ các chuyên gia) - 81% (từ khán giả). Số điểm của các phần sau lần lượt là 89% - 85%; 89% - 86% và 94% - 94%.

Không khó để nhận ra nội dung John Wick không quá mới mẻ.

Motif của loạt phim dường như đã là công thức kinh điển của các bộ phim hành động tại Hollywood, đến mức bị coi là “cliché”. Một sát thủ “cải tà quy chính”, bị thách thức và bước vào hành trình trả thù. Đó là những cuộc ẩu đả một chọi mười, hay thậm chí hàng trăm. Tới mức, từng có nhận xét nửa đùa nửa thật rằng chỉ cần đưa cho hãng chiếc bút chì, quyển sách và chú chó, họ có thể làm ra một phần phim John Wick cho người xem.

Tuy nhiên, cách biên kịch và đạo diễn tạo dựng tình tiết là thứ khiến John Wick đặc biệt. Nhân vật có động cơ thuyết phục. Vậy nên, hành trình trả thù của anh khơi gợi sự tò mò, đồng cảm nơi khán giả. Anh vốn đã định rút lui khỏi thế giới ngầm để sống cuộc đời bình dị. Nhưng, sự ra đi của người vợ cùng việc bị cướp mất những kỷ vật trân quý đã châm ngòi bản năng của vị sát thủ. Trên hết, anh vẫn là một người chồng yêu vợ, một nhân vật đầy cảm xúc chứ không đơn thuần là “cỗ máy” giết chóc.

Yếu tố hành động độc đáo cũng góp phần tạo nên sức hút của John Wick.

Xuyên suốt các phần phim, nhân vật phải liên tiếp đối đầu với các băng đảng, phô diễn tối đa lối chiến đấu đa dạng. Khán giả khó thể quên phương thức triệt hạ đối thủ không khoan nhượng, với những thế võ nhu thuật Brazil, judo, sambo,... Chưa kể, đó còn là các màn chiến đấu kịch tính trên xe, hay trên lưng ngựa với các món vũ khí hạng nặng. Anh thậm chí có thể ra tay chỉ với một chiếc bút chì, hoặc đôi khi là quyển sách.

Đặc biệt, những màn trình diễn Gun-fu của John Wick luôn thu hút được sự chú ý của người xem. Đây là phong cách đấu súng cận chiến phức tạp, kết hợp súng với chiến đấu tay không và vũ khí cận chiến truyền thống. Nó từng được các đạo diễn phim Hongkong vận dụng rất thành công trong phim của mình.

Sang đến John Wick, Gun-fu được chắt lọc và tái hiện khéo léo, đem lại những thước phim căng thẳng tới nghẹt thở.

Không thể phủ nhận, thành công của loạt phim John Wick đã gắn liền với tên tuổi nam diễn viên chính – Keanu Reeves. Là tài tử nổi danh hàng đầu Hollywood, anh còn được biết đến với tư cách đạo diễn, nhà sản xuất phim và nhà từ thiện có tiếng.

Sau nhiều thăng trầm, sự nghiệp của Keanu Reeves khởi sắc mạnh mẽ khi nhận vai “ông kẹ” John Wick.

Ngay khi phần phim đầu tiên ra mắt, anh nhận về nhiều nhận xét tích cực từ giới phê bình và cả khán giả. Nhiều cây bút đánh giá nhân vật của anh là tia hy vọng cho dòng phim võ thuật/hành động đang hạ nhiệt tại thời điểm đó.

Bộ phim sau đó đã ẵm về không ít đề cử và giải thưởng. Trong đó, Keanu nhận được đề cử Nam diễn viên được yêu thích nhất của People’s Choice Award. Tên tuổi của tài tử một lần nữa tỏa sáng giữa đại lộ Hollywood. John Wick mang về cho anh danh tiếng. Nhưng đồng thời, chính tên tuổi của anh cũng mang lại sức hút không nhỏ cho dòng phim.

Bàn về diễn xuất, Keanu không phải là một diễn viên quá xuất sắc. Nhưng khéo thay, chính sự nặng nề trong lối diễn của anh lại vừa vặn với tính cách nhân vật. Nó khiến loạt phim có được độ chân thực, nổi bật giữa hàng loạt đối thủ cạnh tranh.

Theo tiết lộ, Keanu vẫn tự mình đảm nhiệm hầu hết cảnh hành động trong John Wick. Dù đã bước sang độ tuổi ngũ tuần, anh vẫn không ngần ngại dành nhiều thời gian luyện tập, hay xả thân trong những cảnh quay nguy hiểm. Điểm “đắt” và “hiếm” của vị sát thủ nằm ở chỗ nó tạo được sự kết nối với chính diễn viên và cả người xem.

“Đây là lý do khán giả yêu thích phim. Họ muốn được giải trí, nhưng cũng cần kết nối với nhân vật trên màn ảnh rộng. Mối liên hệ tiềm ẩn của John Wick với khán giả chính là thứ cho phép loạt phim này tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới”, cây bút Travis Bean của Forbes đánh giá.

