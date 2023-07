Giải mã quái vật đáng sợ trong ‘The Witcher 3’

Tiếp nối chuỗi sự kiện của mùa 2, The Witcher 3 chứng kiến nhóm ​​​​Geralt chạy trốn khi một nửa Lục địa truy lùng họ với mục đích bắt Ciri. Do đó, phim tập trung chủ yếu vào nỗ lực ẩn náu và giữ an toàn của Geralt, Ciri cùng Yennefer. Song, không vì vậy mà mùa 3 thiếu vắng cuộc chiến với lũ quái vật trên hành trình phiêu lưu mạo hiểm. Mặc dù số lượng hạn chế, chủng loài của chúng lại khá đa dạng, từ những sinh vật giả tưởng cổ điển cho đến tạo vật truyền thuyết ghê gớm.