Giải mã MV của Billie Eilish

MV ca khúc “NDA” của Billie Eilish ẩn chứa nhiều thông điệp chờ đợi người xem khám phá.

Nữ ca sĩ Billie Eilish phát hành album thứ hai mang tên Happier Than Ever vào 30/7 tới. Trước đó, ngày 9/7, MV ca khúc NDA đã được giới thiệu.

Nối tiếp Your Power, NDA là ca khúc thứ 2 mang phong cách dark-pop trong album mới. Theo Bustle, trong MV NDA, giọng ca sinh năm 2001 đã khéo léo cài cắm những thông điệp riêng tư.

Billie nhắc đến kẻ từng bám đuôi mình

Ca khúc NDA của Billie Eilish mở đầu bằng đoạn: “Bạn nghĩ rằng tôi sẽ đi một chiếc xe limousine? (Không). Phải dành tiền cho mục đích an ninh. Có một kẻ rình rập lảng vảng quanh khu phố, tự xưng quỷ Satan và rất muốn gặp tôi”.

Happier Than Ever là album phòng thu thứ hai của Billie Eilish.

Thông qua lời bài hát, Billie Eilish đang muốn nhắc đến một sự kiện đã ảnh hưởng sâu sắc tới cô và gia đình. Năm 2020, một người đàn ông 24 tuổi tên Prenell Rousseau đã bắt đầu theo dõi bên ngoài ngôi nhà Billie và gia đình của cô đang sinh sống.

Theo Genius, Rousseau liên tục tìm cách đòi gặp Billie Eilish. Hắn còn cố gắng đột nhập vào tư gia của nữ ca sĩ. Cuối cùng, Billie Eilish đã phải yêu cầu lệnh cấm của tòa án đối với Prenell Rousseau vì lo lắng cho sự an toàn của mình và gia đình.

Billie tự đạo diễn

Đạo diễn của MV NDA chính là Billie Eilish. Trước đây, nữ ca sĩ đã từng làm đạo diễn cho nhiều MV của chính mình.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, Billie Eilish đã đạo diễn 9 MV. Các sản phẩm này bao gồm video ca nhạc khung hình ngang kiểu truyền thống lẫn những sản phẩm quay theo khung hình dọc.

Video ca nhạc đầu tiên được giọng ca sinh năm 2001 đạo diễn là Six Feet Under. Billie Eilish đạo diễn MV này khi cô mới chỉ 14 tuổi. Từ đó đến nay, mỗi năm, nữ ca sĩ đều tự thực hiện ít nhất một MV ca nhạc cho mình.

Ba MV mới nhất của Billie Eilish, bao gồm Your Power, Lost Cause và NDA đều là sản phẩm do cô tự đạo diễn.

Được thực hiện bằng một cú máy duy nhất

MV NDA của Billie Eilish có thời lượng 3 phút, là sự kết hợp giữa cảnh quay được thực hiện bằng một cú máy duy nhất với những đoạn phim ghi lại nhiều phiên bản chân dung nữ ca sĩ xếp chồng lên nhau.

Phần hình ảnh trong MV NDA có thể ẩn chứa những tầng ý nghĩa đen tối.

Đoạn phim Billie Eilish đứng giữa đường, với rất nhiều xe hơi lao vun vút xung quanh được thực hiện mà không sử dụng bất kỳ thủ thuật quay dựng nào. Những gì người hâm mộ nhìn thấy trên màn ảnh là chính xác những gì đã diễn ra trên thực tế.

Việc sử dụng kỹ thuật quay bằng một cú máy liền gây ra không ít khó khăn cho Billie Eilish và ê-kíp. Họ đã phải thuê 25 tài xế chuyên nghiệp để thực hiện phân đoạn này. Đây cũng là cảnh nguy hiểm và đáng sợ nhất trong MV. Rất may mắn cho cả nữ ca sĩ và và ê-kíp, không có ai bị thương trong quá trình thực hiện.

Billie Eilish gửi lời cảm ơn Forbes

Lời bài hát NDA của Billie Eilish có câu: “30 Under 30 for another year”. Câu hát của Billie ngầm nhắc đến danh sách hàng năm của Forbes, vinh danh những gương mặt dưới 30 tuổi có thành tựu đột phá ở nhiều lĩnh vực trong xã hội.

Billie Eilish xuất hiện lần đầu tiên trên trong danh sách của Forbes ở lĩnh vực âm nhạc vào năm 2019. Cô được vinh danh khi chỉ mới 18 tuổi và là nhân vật trẻ nhất nhận được vinh dự này.

Billie thích đi bộ

Trong MV NDA, Billie Eilish chỉ đi lang thang trên xa lộ tối tăm, hoang vắng giữa bốn bề tối đen. Người hâm mộ nữ ca sĩ đã quen thuộc với hình ảnh này của cô.

Trước đó, Billie Eilish từng đi bộ giữa đường cao tốc trong MV Bellyache phát hành năm 2017. Khi ấy, cô mặc bộ quần áo vàng rực rỡ, mang theo một chiếc xe kéo và đi giữa khung cảnh núi đồi và hoang mạc vào ban ngày.

Với MV NDA, không gian đêm tối có phần phù hợp với nội dung của bài hát.