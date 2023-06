Giải mã MU

HLV Erik ten Hag đối mặt nhiều thử thách trong mùa đầu tiên nắm quyền, song vẫn giúp MU hạ cánh an toàn với vị trí thứ 3 ở Premier League và lọt vào 2 trận chung kết cúp quốc nội.

MU trải qua mùa giải thành công dưới thời Ten Hag. Ảnh: Reuters.

Dưới triều đại Ten Hag, MU thắng 41 trong số 61 trận, đạt tỷ lệ 67%, thành tích không HLV nào trong lịch sử MU có thể chạm đến trong mùa đầu tiên dẫn dắt CLB. Jose Mourinho đạt tỷ lệ thắng 57%, theo sau là Ole Gunnar Solskjaer, 54%, và Louis van Gaal, 52%.

Bầu không khí tại Old Trafford khác hẳn so với một năm trước, chủ yếu do định hướng Ten Hag mang tới. Trước đó, MU chìm trong tình trạng hỗn loạn và nỗi đau cứ kéo dài. Ten Hag loại bỏ kiểu thái độ hời hợt của các cầu thủ mỗi khi ra sân và dần tạo nên đế chế riêng của mình.

Ten Hag giải quyết mọi thứ một cách trực diện, chẳng hạn vấn đề của Cristiano Ronaldo hay Jadon Sancho. Nhưng trên hết, MU của Ten Hag định hình được lối chơi dù chưa hoàn thiện.

Cách MU tấn công

Những năm gần đây, MU chủ yếu chơi phản công. Với tốc độ và khả năng rê bóng của các cầu thủ ở phía trên, "Quỷ đỏ" có thể tấn công vào các khoảng trống nhanh chóng mỗi khi cướp bóng trước khi đối phương rút về thế phòng ngự.

Vẫn cách chơi này kết hợp cải thiện khâu kiểm soát bóng là chìa khóa của Ten Hag. MU dẫn đầu Premier League 2022/23 với 143 pha tấn công trực diện, được định nghĩa là thời điểm có bóng từ phần sân nhà dẫn đến cú sút hoặc chạm bóng trong vùng cấm đối phương trong vòng 15 giây. Đây cũng là thông số tốt nhất của MU trong 5 mùa qua.

Trong chiến thắng 2-1 trước Man City mùa này, MU thực hiện một pha chuyển trạng thái hoàn hảo. Ngay khi Fred nhận bóng, Fernandes sớm quét tầm mắt để lấy thông tin về vị trí của Garnacho và Martial ở phía trên.

Fernandes di chuyển để nhận bóng. Thoáng thấy Alejandro Garnacho di chuyển vào khoảng trống sau lưng Kyle Walker, "số 8" tung đường chuyền cực kỳ chính xác cho tài năng trẻ của MU băng xuống mà không cần nhìn.

Cuối cùng, Garnacho sử dụng tốc độ để xâm nhập vùng cấm và căng ngang cho Rashford ghi bàn.

Casemiro cũng là sự khác biệt. Anh giúp các pha chuyển trạng trái của MU thanh thoát hơn. Khả năng đi bóng và các pha phòng ngự đúng lúc của cầu thủ người Brazil không chỉ ngăn các đợt tấn công của đối thủ mà còn là chất xúc tác để MU tiến về phía trước.

Trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest hồi tháng 12, Casemiro (vòng tròn đỏ) lùi về hỗ trợ phòng ngự khi Varane áp sát cầu thủ đối phương.

Cựu tiền vệ người thực hiện pha xoạc chính xác để cướp lại bóng.

Ngay lập tức, anh đưa quả bóng tới vị trí của Malacia chờ sẵn. Lúc này, Fernandes (vòng tròn vàng) chỉ tay hướng dẫn Rashford (đỏ) tấn công vào khoảng trống bên cánh phải Nottingham Forest.

Fernandes nảy ý tưởng trong đầu và yêu cầu Rashford chạy chỗ cả trước khi nhận bóng từ Malacia. Sau đó, tiền vệ MU phất bóng dài cho đồng đội thoát xuống và đội nhà có bàn thứ 2 trong trận.

Chìa khóa pressing

Phần quan trọng trong lối chơi của MU là cường độ hoạt động không bóng, qua đó giúp tạo ra những tình huống chuyển đổi trạng thái ngay từ đầu. Việc Ten Hag tập trung vào các pha pressing giúp MU thi đấu mạnh mẽ hơn.

Điều này thể hiện rõ qua thống kê về “số đường chuyền trên mỗi hành động phòng thủ” (PPDA) thấp. PPDA cho thấy số đường chuyền trung bình mà đối phương tạo ra trước khi MU thực hiện một hành động phòng ngự. PPDA thấp biểu thị cường độ cao khi cố giành lại bóng. Xu hướng này đi lên kể từ khi Ten Hag xuất hiện.

Mùa trước, chỉ số PPDA của MU cao, vượt mức 20. Dưới thời Ten Hag, chỉ số này dần đạt dưới mức 15. Ảnh: The Athletic.

Thêm vào đó, MU thể hiện cấu trúc pressing rõ ràng trong nhiều trận mùa này. Màn trình diễn tốt nhất họ là trong trận thắng Tottenham 2-0 trên sân nhà vào ngày 19/10.

Khi Cristian Romero cầm bóng và Tottenham chỉ còn 4 người ở hàng phòng ngự, Fernandes ra hiệu cho Antony theo sát Pierre-Emile Hojbjerg.

Lúc này, tiền vệ người Bồ Đào Nha kèm Yves Bissouma, Fred chặn đường chuyền tới chân Rodrigo Bentancur trong khi Casemiro cũng sẵn sàng thực hiện hành động cướp bóng. Kết quả là Romero phải phất bóng dài do thiếu các phương án chuyền bóng.

Khi ấy, Varane đợi sẵn và cắt đường chuyền. Vai trò tự do giúp Casemiro có thể cắt bóng để thực hiện pha phản công nhanh hoặc, trong trường hợp Varane không thắng được pha tranh chấp, "số 18" có thể lùi về hỗ trợ phòng ngự.

Cách pressing bài bản giúp MU tạo nên một trong những màn trình diễn hay nhất mùa. MU trung bình giành lại 5,4 pha bóng ở 1/3 phần sân đối phương mỗi 90 phút ở Premier League mùa này. Đây là thông số cao nhất trong 4 mùa qua và cao hơn đáng kể so với mùa 2021/22 (4,4 pha mỗi 90 phút).

Có thể thấy MU dưới thời Ten Hag chơi ép sân và bắt đầu kiểm soát bóng thường xuyên hơn so với trước đây.

Chống phản công

Tất nhiên, không phải pha lên bóng nào của MU cũng hoàn hảo. Đôi khi họ bị đối thủ cướp bóng và thực hiện pha phản công.

Một trong những nguyên tắc chính của Ten Hag là điều gì xảy ra tiếp theo khi các cầu thủ mất bóng ở 1/3 phần sân đối phương. Cựu HLV Ajax muốn các cầu thủ cố giành lại quyền kiểm soát trong 5 giây, nếu không thành công, hãy chuyển về sơ đồ 4-4-2 để thiết lập hệ thống phòng ngự từ xa.

Dưới thời Ten Hag ở Premier League, 37% số pha giành lại bóng của MU khi tấn công diễn ra trong vòng 8 giây sau khi mất bóng, bằng với mùa giải 2020/21. Trong tất cả cú sút mà MU thực hiện sau khi giành lại bóng, 9% đến trong vòng 10 giây, cũng là tỷ lệ cao hơn so với 4 mùa trước đó. Chỉ Liverpool mùa 2021/22 đạt chỉ số này tốt hơn MU của Ten Hag trong 5 năm qua.

Trong chiến thắng 2-0 trước Forest vào tháng 4, Martial để mất bóng khi tấn công.

Cầu thủ này lập tức pressing để giành lại bóng.

Trước sức ép của Martial, cầu thủ Forest để bóng bật ra, tới vị trí Fernandes chờ sẵn.

Fernandes liền chọc khe cho Martial băng xuống.

Dù pha dứt điểm bị cản, Antony kịp băng vào bên cánh phải để đá bồi ghi bàn.

Gần đây, trong chiến thắng 1-0 trước Bournemouth, MU cũng thực hiện ý đồ tương tự.

Sau khi Sancho mất bóng, hậu vệ Bournemouth lập tức chuyền cho đồng đội đợi sẵn ở giữa sân.

Tuy nhiên, Lindelof chơi tập trung và băng lên cắt bóng.

Eriksen sau đó thực hiện cú bấm bóng kỹ thuật để Casemiro băng xuống đá nối đẹp mắt. Từ thời điểm Sancho mất bóng tới khi Casemiro ghi bàn chỉ mất 8 giây (7:53 - 8:01). Trong khung hình là tình huống chiếu lại pha lập công.

Rõ ràng MU chống phản công có chủ đích ở mùa giải này. Họ giành lại bóng ngay khi mất quyền kiểm soát và thực hiện cú dứt điểm khung thành càng nhanh càng tốt.

Khả năng di chuyển không bóng tốt của các cầu thủ kết hợp lối đá được định hình, Ten Hag giúp MU cải thiện nhiều mặt. Lực lượng "Quỷ đỏ" còn mỏng, qua đó cần thêm tân binh trong hè 2023. Khi ấy, họ có thể thật sự thách thức cho chức vô địch.

