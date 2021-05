Giải mã màu sắc của giày sneakers

Bên cạnh mục đích thẩm mỹ, nhiều thương hiệu tập trung nghiên cứu để chọn ra tông màu độc lạ khi thiết kế giày thể thao.

Các thương hiệu như adidas, Reebok hay New Balance đang hướng đến những tông nổi bật như xanh lam, tím nho... khi thiết kế giày thể thao, theo The New York Times.

Trong khi đó, một số gam màu cơ bản vẫn là "vũ khí chủ lực" của nhiều hãng lớn.

Dùng màu sắc tạo ra ham muốn

Trong thời đại văn hóa sneakers phát triển, các cuộc cạnh tranh khốc liệt xuất hiện với mục đích tạo ra thiết kế hiếm và nổi bật. Những đôi giày có màu sắc độc lạ sẽ thu hút sự quan tâm của công chúng. Từ đó, các công ty giày thể thao tập trung vào lý thuyết màu sắc.

Mối liên hệ giữa màu sắc và cảm xúc đã được tìm hiểu ở nhiều thập kỷ. Nghiên cứu của nhà tâm lý học Carl Jung chỉ ra sự ảnh hưởng từ màu sắc đến nhận thức con người. Chẳng hạn, các công ty dược phẩm điều chỉnh màu thuốc để tăng hiệu quả cho bệnh nhân. Thuốc ngủ hay có màu xanh, thuốc chống trầm cảm sẽ mang gam vàng.

New Balance có gam xám đặc trưng.

Các thương hiệu giày thể thao thành lập bộ phận riêng cho việc điều chỉnh màu sắc của từng thiết kế. Nhiệm vụ chính của họ là tạo ra sản phẩm chất lượng, chạm đến cảm xúc người xem và thúc đẩy kinh doanh.

Jenny Ross - người phụ trách bộ phận thiết kế ý tưởng cho giày dép của New Balance - chia sẻ: "Khoảng 70-90% nhận định trong tiềm thức về sản phẩm nằm ở màu sắc. Nó có thể kích thích tâm trí hoặc khiến chúng ta cảm thấy bình tĩnh. Sự ảnh hưởng của màu sắc thực sự mạnh mẽ".

Đến nay, các màu sắc cơ bản vẫn luôn là điểm thu hút của nhiều thương hiệu. Nike Air Force 1 - đôi giày bán chạy nhất trong năm 2020 - có màu trắng. Bên cạnh đó, các phiên bản giới hạn góp phần khuấy động thị trường. Chúng là những thiết kế có bản phối màu cá tính, đi vào tiềm thức của khách hàng để tạo ra ham muốn.

Cuộc đua màu sắc của các thương hiệu

Trong thời trang, màu sắc đại diện cho thương hiệu. Fendi màu vàng, Hermès màu cam, New Balance lại được yêu thích với các sản phẩm có tông xám.

"Làm đúng theo chất riêng của màu xám là điều chúng tôi rất tự hào", Jenny Ross nói.

Trái ngược với tông xám, Nike hướng đến gam xanh neon. Đôi Foamposite Volt xuất hiện lần đầu trong năm 2012. Đối với nhiều người, gam màu xanh neon "thật đáng sợ". Ngược lại, số khác lại say mê tông màu nổi bật này.

Tông màu xanh neon của Nike từng gây ra loạt ý kiến trái chiều.

Màu sắc là cách để tiếp thị cho thương hiệu. Khi nhìn thấy tông xanh neon, nhiều người có thể nghĩ ngay đến Nike.

Giám đốc sáng tạo của Nike cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện một số nghiên cứu về sự liên quan giữa màu sắc và thể thao".

Trong khi đó, giám đốc sáng tạo của Puma nhận thấy: "Chúng tôi nhận được phản ứng đặc biệt tích cực đối với màu vàng. Gam màu cho thấy năng lượng và sự tích cực".

Giày Yeezy Boost 700 Sun ra mắt vào đầu năm nay có màu vàng, cam rực rỡ. Tông màu khác biệt so với những gam trước đó của Yeezy.

Những bộ phim và tựa game quen thuộc trở thành nguồn dữ liệu khổng lồ để các thương hiệu giày thể thao tham khảo. Từ đó, họ nghiên cứu ra những bản phối màu độc đáo.

Việc sử dụng màu sắc có thể tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Đối với một số người, màu sắc có thể mang đến cảm giác thú vị hoặc đơn giản hơn là đẹp. Tuy nhiên, một số người sẽ thấy đáng sợ hoặc ghét bỏ.