Giải mã mật thư thất lạc của Nữ hoàng Mary sau 4 thế kỷ

Ba người giải mã, gồm George Lasry (Israel), Norbert Biermann (Đức) and Satoshi Tomokiyo (Nhật Bản), đã phát hiện đây không phải văn bản tiếng Italy, mà là thư được Nữ hoàng Mary của Scotland bí mật gửi đi trong lúc bị giam, New York Times đưa tin.

"Chúng tôi tìm thấy kho báu ngay trước mắt", ông Lasry nói về dự án kéo được công bố ngày 8/2, kỷ niệm 436 năm ngày mất của Nữ hoàng Mary.

Bà Mary trở thành nữ hoàng Scotland vào năm 1542, khi chỉ mới 6 tuổi, nhưng sau đó bị bắt giam và bị buộc nhường ngôi vào năm 1567. Bà trốn sang Anh nhưng tiếp tục bị bắt giam bởi Nữ hoàng Elizabeth I.

57 lá thư vừa được giải mã được viết vào giai đoạn năm 1578-1584. Những lá thư viết về suy nghĩ của bà về tình hình sức khỏe, điều kiện sống khi bị bắt giam tại Anh.

Bà cũng bày tỏ sự đau khổ khi phải xa con trai James, người trở thành quốc vương Scotland khi mới một tuổi, sau khi bà Mary bị buộc thoái vị.

Phần lớn lá thư được bà gửi cho Đại sứ Pháp tại Anh Michel de Castelnau khi đó. Là hậu duệ của Vua Anh Henry VII, bà Mary được nhiều người Công giáo coi là nữ hoàng hợp pháp của Anh, và phản đối Nữ hoàng Elizabeth I, người theo đạo Tin lành, CNN cho hay.

Cả 3 người giải mã đã bắt tay vào công việc cách đây một năm, với việc giải mã 50.000 từ. Họ trước đó không hề biết tác giả của tài liệu này là nhân vật lịch sử nổi tiếng.

"Khi phát hiện ra tài liệu này là gì, tôi đã nghĩ 'Không thể nào chúng ta tình cờ phát hiện ra nó được. Chắc chắn nó đã phải được phát hiện trước đây'", ông Lasry nói.

Chín cuốn sách nên đọc về Nữ hoàng Anh Elizabeth II

Độc giả có thể hiểu sâu hơn về cuộc sống, gia đình và cá tính của Nữ hoàng Elizabeth qua chín cuốn sách do New York Times giới thiệu. Trong đó có thể kể đến cuốn Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch - cuốn tiểu sử cung cấp nhiều thông tin và được ra mắt trùng với lễ kỷ niệm kim cương của Nữ hoàng (2012).

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.