Giải mã hơn 40 hình xăm trên cơ thể Brooklyn Beckham

Cánh tay phải của Brooklyn có xăm hai hình cỡ lớn. Hình mỏ neo trang trí với hoa hồng cùng chữ "Dad" ở chính giữa là dấu mực khác nhằm bày tỏ tình yêu của anh với cha. Gần đó là dòng chữ "Love yourself" và một cô gái tạo dáng quyến rũ. Bên dưới, chồng tương lai của Nicola còn xăm thêm dòng "I will always love". Ảnh: Tattoofilter, elegant arts tattoo.