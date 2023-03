Sách "Giải mã giấc mơ" cung cấp cái nhìn tổng quát về các nguyên tắc và kết quả phân tích giấc mơ theo nghiên cứu của Sigmund Freud.

Tranh My Secret Dream của Ramiliano Guerra. Ảnh: FineartAmerica.

Dù còn nhiều tranh cãi xoay quanh quyết tâm gây dựng một công thức duy nhất để giải mã giấc mơ của TS Sigmund Freud, công thức của ông lại được nhiều nhà nghiên cứu tin rằng có hiệu quả đối với phần lớn trường hợp.

Trong cuốn sách Giải mã giấc mơ, TS Isador Henry Coriat đã nêu ra những trường hợp vận dụng theo nghiên cứu của Freud, cho thấy "mọi giấc mơ, dù tầm thường, tuyệt vời hay vô nghĩa đến đâu dường như đều có một ý nghĩa nhất định và đôi khi có ý nghĩa quan trọng với chủ thể giấc mơ".

Giải thích những mong muốn vô thức của con người

TS Isador Henry Coriat là người có kinh nghiệm lâu năm về y học, từng làm việc với Bệnh viện Bang Worcester dành cho bệnh nhân tâm thần, sau đó làm việc ở Bệnh viện Thành phố Boston. Ông là thành viên của nhiều hiệp hội khoa học, y tế và tri thức ở Mỹ và châu Âu. Ngoài ra, ông còn là một biên tập viên của Tạp chí Abnormal Psychology, là tác giả sách giáo khoa về tâm lý học dị thường.

Trong Giải mã giấc mơ, Coriat trình bày tổng quát về những điểm quan trọng trong học thuyết của Freud, đồng thời nêu ra những kinh nghiệm đúc kết trong quá trình công tác của chính mình.

TS Coriat cho rằng việc phân tích giấc mơ không chỉ có giá trị lý thuyết to lớn trong việc thấu hiểu vô thức con người mà còn có giá trị thực tiễn trong việc cung cấp cho y học một công cụ hữu hiệu để điều trị một số hội chứng rối loạn chức năng thần kinh.

Vị tiến sĩ tin mọi giấc mơ đều mang một ý nghĩa nào đó, cho dù nó có thể xuất hiện rời rạc và phi lý đến mức nào. Theo lý thuyết của Freud, yếu tố thực sự tạo ra giấc mơ là những hoạt động nhất định của trí óc diễn ra trong miền vô thức.

Trong sách, Coriat nhấn mạnh rằng các giấc mơ không đề cập đến những chuyện tầm thường, mà đề cập đến những chủ đề đem lại lợi ích cá nhân cho chủ thể mơ. Ông khẳng định một giấc mơ thoạt nhìn có vẻ là một ảo cảnh kỳ lạ, vô lý và đứt quãng, tuy nhiên những suy nghĩ vô thức hình thành nên nó được sắp xếp theo một trật tự hợp lý và có mục đích nhất định, cụ thể nhất là bảo vệ sức khỏe tinh thần của chủ thể giấc mơ.

Sách Giải mã giấc mơ của TS Isador Henry Coriat. Ảnh: BV.

Do đó, giấc mơ là biểu tượng của một số hoạt động nhất định của trí óc, tượng trưng cho việc hoàn thành một ước nguyện có thể đã nằm im trong vô thức hàng năm trời.

Đây là lý do tại sao giấc mơ lại là một yếu tố quan trọng trong việc thấu hiểu nhân cách cả bình thường lẫn bất thường của con người và trong việc giải thích đúng về tính cách con người. Giấc mơ cũng có ý nghĩa di truyền và có thể được sử dụng để giải thích những mong muốn vô thức của một chủng tộc và xã hội.

Cũng từ những diễn giải về ý nghĩ vô thức và những phức cảm bị kìm nén xuất hiện trong mơ, ta có thể giải thích được bộ óc của chính mình, để hiểu rõ và chấp nhận được chính mình.

Bóc tách giấc mơ, nhìn sâu vào bản chất

Giải mã giấc mơ không dễ khi mà trong mơ, có thể xuất hiện các cụm từ kỳ lạ, tượng trưng cho điều gì đó, đôi khi kỳ lạ vì ta nghĩ đến cách chơi chữ, ẩn ý hay lối nói hóm hỉnh.

Trên thực tế, lý thuyết về sự hóm hỉnh của Freud dựa trên cơ chế tâm thần giống như cơ chế của giấc mơ. TS Isador Henry Coriat đưa ra một ví dụ về giấc mơ của một người phụ nữ. Người này mơ thấy một đứa trẻ tóc sáng màu, ngoại hình tựa thần Cupid quấn chiếc khăn hồng và đương cưỡi voi.

Phần phân tích giấc mơ kỳ lạ này là phần thú vị nhất. TS Coriat xác định được hai nhân tố đã kích thích tạo nên giấc mơ: một yếu tố vật chất - một vài hình ảnh về những con voi mới tại Vườn Động vật; và một yếu tố tinh thần - mong muốn được bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn và có con.

Người phụ nữ này có một khát vọng làm mẹ mãnh liệt, nhưng vì một số lý do nên điều đó khó có thể thực hiện. Bà cảm thấy rằng nếu có con trong giai đoạn này, nó sẽ là một gánh nặng lớn đối với bà. Do đó, vô thức đã cố tình chọn con voi là nhân tố kích thích vì nó phục vụ mục đích so sánh trừu tượng, nghĩa là một đứa trẻ có thể là “một con voi nặng nề đối với cô ấy”.

Qua ví dụ này, Coriat nhớ đến một câu nói của Freud: “Việc diễn giải giấc mơ thực tế chính là con đường chính dẫn đến việc diễn giải vô thức, là cơ sở chắc chắn nhất của phân tích tâm lý và là lĩnh vực đòi hỏi người thực hiện phải có niềm tin và kiến thức”.

Tác giả lập luận rằng diễn giải giấc mơ, ngay cả trong một trạng thái thực tế, vật chất của xã hội, không phải là một hình giải khuây của giới khoa học, mà là một phương pháp thiết thực có tầm quan trọng vì nó có thể cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về bản chất bên trong của con người, về động cơ, mong muốn thực sự cũng như đời sống tinh thần vô thức của chúng ta.