Giải mã bí mật cơ thể Góa phụ đen

Nhờ huyết thanh siêu chiến binh, khả năng chịu đau của Natasha vượt xa người bình thường. Cô đã quá quen với việc nhảy qua cửa sổ kính, chịu đựng đau đớn từ các vụ nổ, vết thương do dao, đạn hay những cú đánh mạnh từ kẻ địch to lớn gấp đôi... Do trải qua khóa huấn luyện trong nhiều thập kỷ, cô đã rèn luyện được sức chịu đựng phi phàm. Một ví dụ điển hình là trong Black Widow của Marjorie Liu và Daniel Acuña, cô lao ra khỏi bệnh viện ngay sau ca phẫu thuật trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Ảnh: GamesRadar.