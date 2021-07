Giải mã 5 loại ngôn ngữ tình yêu

Những người yêu nhau không nhất thiết phải hoàn toàn trùng khớp ngôn ngữ tình yêu. Điều quan trọng để "giữ lửa" cho mối quan hệ là sự thấu hiểu và cách bày tỏ phù hợp.

Những người yêu nhau không nhất thiết phải hoàn toàn trùng khớp ngôn ngữ tình yêu. Điều quan trọng để "giữ lửa" cho mối quan hệ là sự thấu hiểu và cách bày tỏ phù hợp.

Điểm chính: Theo Gary Chapman, 5 ngôn ngữ tình yêu gồm lời khẳng định, hành động giúp đỡ, quà tặng, thời gian chất lượng và cử chỉ âu yếm.

Để hiểu ngôn ngữ của mình và học nói ngôn ngữ của người khác cần nhiều quan sát và nỗ lực.

Không nên áp dụng rập khuôn ngôn ngữ tình yêu vào mọi mối quan hệ.

Trong một mối quan hệ, đã bao giờ bạn cảm thấy mình không được yêu thương, hoặc nghe người ấy than phiền rằng bạn không đủ quan tâm đến họ dù thực tế bạn vẫn cố gắng bày tỏ?

Nếu đã từng trải qua tình huống trên, rất có thể hai bạn đang nói những ngôn ngữ tình yêu khác nhau.

Việc tìm hiểu các loại ngôn ngữ tình yêu không chỉ giúp bạn hiểu đối phương muốn gì, mà còn là công cụ để bạn nhìn vào mong muốn của bản thân trên phương diện tình cảm.





Nguồn gốc của ngôn ngữ tình yêu

Cha đẻ của cụm từ "ngôn ngữ tình yêu" (love language) là tác giả Gary Chapman. Ông là một diễn giả, tiến sĩ tham vấn hôn nhân nổi tiếng với cuốn sách " The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts" xuất bản lần đầu năm 1992.

Trong sách, Chapman đề cập đến 5 ngôn ngữ tình yêu thường gặp gồm:

Lời khẳng định (Words of Affirmation)

Hành động giúp đỡ (Acts of Service)

Quà tặng (Receiving Gifts)

Thời gian chất lượng (Quality Time)

Cử chỉ âu yếm (Physical Touch)

Điều đáng nói là xác suất để những người yêu nhau có cùng 100% ngôn ngữ tình yêu là rất hiếm và hầu như không có.

Theo Verywell Mind, điều này chính là nguyên do dẫn đến hiểu lầm và sự xa cách về lâu dài.

Dù đã tồn tại gần 30 năm, lý thuyết của Gary Chapman vẫn mang tính thời đại và trở thành nền tảng cho nhiều khóa học về tình yêu - hôn nhân ngày nay.





Đặc điểm 5 ngôn ngữ tình yêu

"Hầu hết chúng ta đều có đủ 5 ngôn ngữ. Tuy nhiên, mỗi người sẽ có 1 hoặc 2 ngôn ngữ nổi trội", chuyên gia tâm lý hôn nhân Sunny Motamedi nói với Mind Body Green (MBG).

Các ngôn ngữ tình yêu được thể hiện như sau:

▶ Lời khẳng định

Đây là cách thể hiện tình cảm thông qua lời yêu thương, khen ngợi hoặc sự đánh giá cao.

Cụ thể, người có ngôn ngữ tình yêu này sẽ thích những lời động viên tinh thần, những câu nói khẳng định tình cảm như "em yêu anh", "anh cố gắng lên nha" hay "hôm nay trông em xinh quá", "cảm ơn em vì bữa cơm rất ngon".

Ngoài ra, việc nhắn tin thường xuyên hay có tương tác trên mạng xã hội cũng là điều mà nhóm này quan tâm, theo MBG.

Để nói ngôn ngữ tình yêu này, bạn hãy tìm những điểm bạn cảm thấy khâm phục ở đối phương và thể hiện điều đó bằng câu chữ hay lời nói chân thành.

▶ Hành động giúp đỡ

Không giống với nhóm trên, người có ngôn ngữ tình yêu chính là hành động giúp đỡ sẽ cảm thấy được yêu khi nhận được sự hỗ trợ cụ thể. Bởi chính họ cũng có xu hướng nói ít, làm nhiều trong mối quan hệ.

Chìa khóa để chinh phục những người này là tìm ra điều họ muốn bạn làm cho họ và thực hiện chúng đều đặn.

Đó có thể là những hành động rất nhỏ như dọn dẹp nhà cửa, xoa bóp vai gáy sau một ngày làm việc, rửa chén dĩa sau giờ cơm.

▶ Quà tặng

Một số người có ngôn ngữ chính là quà tặng sẽ xem những món quà là cách thể hiện tình yêu hiệu quả.

Hơn nữa, điều họ trân quý không phải giá trị món quà mà là công sức chuẩn bị của người tặng.

Thay vì lựa chọn một món quà đắt tiền, hãy quan sát xem đối phương muốn nhận những món quà gì và làm họ bất ngờ.

"Món quà tốt nhất là món quà được đón nhận. Một bó hoa, một cuốn sách, bất kể thứ gì cũng có thể nói lên tình yêu của bạn. Miễn là đối phương thích", Gary Chapman viết.

▶ Thời gian chất lượng

Thời gian chất lượng là thời gian bạn dành trọn vẹn sự chú ý cho người ấy. Với một số người, không điều gì làm họ cảm thấy được yêu hơn là khoảnh khắc hai người thật sự mở lòng và trò chuyện với nhau.

Khi dịch Covid-19 bùng phát, nhiều cặp đôi ở cùng một nhà 24/7 nhưng không phải ai cũng có thời gian chất lượng này.

Nếu hai bạn ngồi cùng một bàn ăn, cùng xem TV nhưng thi thoảng lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn hay chơi game thì đó không phải cách thể hiện ngôn ngữ "quality time".

▶ Cử chỉ âu yếm

Người có ngôn ngữ này sẽ cảm nhận tình yêu thông qua sự tiếp xúc cơ thể như nắm tay, ôm, hôn gần gũi.

Tùy thuộc vào mức độ thân thiết và sở thích, bạn nên dành thời gian khám phá những cử chỉ phù hợp với hai bạn.





Đi tìm ngôn ngữ tình yêu của bạn

Cuốn "Things I Wish I'd Known Before We Got Married" của Gary Chapman cũng chỉ ra 3 câu hỏi giúp bạn khám phá ngôn ngữ tình yêu của mình:

Bạn thường thể hiện tình yêu bằng cách nào?

Bạn thường phàn nàn về điều gì trong mối quan hệ?

Bạn hay yêu cầu đối phương làm gì cho mình?

Hãy quan sát cách bạn thể hiện tình cảm, đánh giá và mong muốn ở người khác. Đồng thời liệt kê những điều khiến bạn không vui là cách để xác định ngôn ngữ tình yêu.

Bạn cũng có thể tìm hiểu đối phương với phương pháp tương tự.





Vì sao các cặp đôi nên hiểu ngôn ngữ của nhau?

Như đã đề cập ở trên, 1 trong 5 ngôn ngữ tình yêu sẽ tạo cho chúng ta cảm xúc sâu sắc hơn so với những điều còn lại.

Do đó, việc học nói ngôn ngữ của nhau và luân phiên thay đổi sẽ giúp cả hai luôn cảm thấy yêu và được yêu. Từ đó cải thiện tình cảm.

Ngoài ra, bày tỏ tình cảm với người khác theo cách họ muốn đồng nghĩa bạn đang tập trung vào nhu cầu của họ hơn bản thân. Và sự thông cảm, vị tha luôn là một trong những yếu tố làm nên mối quan hệ lành mạnh.





Lời kết

5 ngôn ngữ tình yêu có thể là công cụ hỗ trợ bạn và người ấy giao tiếp tốt hơn. Dù vậy, đây không phải là công thức chung cho tình yêu bền vững.

Mỗi cặp đôi đều có hành trình khác nhau, các ngôn ngữ trên cũng sẽ thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian. Thay vì ứng dụng rập khuôn, hai bạn nên thường xuyên trò chuyện và điều chỉnh thói quen để gìn giữ hạnh phúc của mình.