Giải đua trên đường phố Isle of Man TT 2021 bị hủy do Covid-19

Hai giải đua khác là Classic TT và Manx GP vẫn được diễn ra.

Các nhà tổ chức của giải đua Isle of Man TT đã thông báo mùa giải 2021 của giải đua này chính thức bị hủy. Nguyên nhân được đưa ra là sự lo ngại về vấn đề kiểm soát dịch Covid-19.

Trước đó, lịch đua dự kiến của Isle of Man TT 2021 được công bố diễn ra từ 28/5 đến 11/6. Hai giải đua khác là Classic TT và Manx GP vẫn được diễn ra bình thường vào cuối năm sau.

Laurence Skelly, Bộ trưởng Bộ doanh nghiệp của đảo Man, cho biết việc thông báo hủy tổ chức giải đua Isle of Man TT 2021 sẽ gây thất vọng cho nhiều người, tuy nhiên chính quyền và ban tổ chức giải đua buộc phải đưa ra thông tin này sớm cho những người hâm mộ và các tình nguyện viên hỗ trợ giải đua.

Chính quyền và ban tổ chức cũng đã cân nhắc đến việc dời ngày diễn ra giải đua, tuy nhiên việc này gây ra nhiều ảnh hưởng đến du khách và người dân sống trên đảo, Laurence Skelly chia sẻ thêm.

Isle of Man TT là giải đua môtô được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1907, địa điểm tổ chức là đảo Man. Khác với MotoGP, các tay đua của Isle of Man TT sẽ chạy đua trên những con đường công cộng quanh co trên đảo. Tính đến năm 2017, đã có hơn 250 tay đua bỏ mạng trên đường đua này.