Giải đua môtô phân khối lớn đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Anh Nguyễn Minh Cương, đại diện ban tổ chức giải đua, cho biết khó khăn lớn nhất khi tổ chức giải đua lần này là kêu gọi tay đua tham gia. Đây là giải đua hoàn toàn mới nên xe đạt chuẩn an toàn tham gia giải đấu không nhiều. Anh Cương cũng chia sẻ thêm hiện vẫn chưa thể tổ chức giải đua có dung tích xy-lanh cao hơn do tiêu chuẩn an toàn của các sân đua trong nước không đáp ứng.