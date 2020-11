Giải đua Go-Kart 2 giờ liên tục sắp được tổ chức tại Việt Nam

Thể thức đua Endurance có tổng quãng đường chạy khoảng 150 km. Chi phí đăng ký tham gia thể thức này là hơn 12,5 triệu đồng/đội.

Mùa 2 của giải đua Go-Kart dành cho vận động viên nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp sắp được tổ chức tại sân Đại Nam (Bình Dương) vào ngày 22/11. So với mùa một được diễn ra vào cuối tháng 5, mùa 2 của giải đua Go-Kart Be Fast or Be Last sẽ có nhiều thử thách hơn cho các tay đua và đội đua.

Mùa 2 giải đua Go-Kart chuyên nghiệp tiếp tục được diễn ra tại sân đua Đại Nam.

Có 2 thể thức thi đấu là Sprint và Endurance. Thể thức Sprint dành cho các tay đua mới và bán chuyên, trong khi đó hệ Endurance dành cho những vận động viên đã có kinh nghiệm thi đấu Go-Kart.

Thể thức Sprint sẽ có 3 lượt chạy là tập luyện, bấm giờ và đua chung kết. 20 tay đua sẽ chạy bấm giờ để lấy kết quả xếp vị trí xuất phát cho trận đua chung kết. Trận đua chung kết có tổng cộng 12 vòng đua, tương đương 20,4 km.

Sơ đồ đường chạy giải đua Go-Kart sắp tới.

Thể thức Endurance chỉ có 2 lượt chạy là tập luyện và đua chính thức. Trận đua chính thức sẽ diễn ra trong thời gian 120 phút, kết quả được tính theo số vòng chạy của mỗi đội. Thể thức đua này yêu cầu các đội đua phải tính toán chiến thuật để đảm bảo các tay đua trong đội đều phải chạy ít nhất 15 phút và phải vào khu đường pit tối thiểu 3 lần.

Phí đăng ký cho 2 thể thức thua đua Sprint và Endurance lần lượt là 3,609 triệu đồng/người và 12,635 triệu đồng/đội. Mỗi đội đua Endurance yêu cầu có 3-4 tay đua.

Xe Go-Kart được sử dụng cho giải đua lần này là loại xe 4 thì, dung tích xy-lanh 210 cc, tốc độ tối đa hơn 100 km/h.

Anh Phan Hồng Sơn, đại diện đơn vị tổ chức giải đua (Formula Racing Vietnam - FRV), chia sẻ công ty đã và đang cố gắng hỗ trợ để bộ môn đua xe này dần trở nên phổ biến hơn. FRV đang kết hợp cùng các câu lạc bộ Go-Kart tại Việt Nam để tổ chức thường xuyên các giải đua phong trào.

Khi được hỏi về vấn đề đào tạo đua xe Go-Kart, anh Sơn cho biết hiện vẫn chưa có kế hoạch cho việc này. Nếu muốn tập luyện nghiêm túc và đi theo con đường chuyên nghiệp với Go-Kart thì cần phải được đào tạo từ nhỏ (4-6 tuổi), tuy nhiên ở Việt Nam có rất ít gia đình cho phép con tiếp xúc với đua xe ở độ tuổi đó.

Số lượng người chơi Go-Kart theo dạng chuyên nghiệp tại Việt Nam vẫn còn rất ít do tốn kém khá nhiều chi phí.

Tại Việt Nam, số lượng người tham gia bộ môn Go-Kart vẫn chưa nhiều do chi phí đầu tư tương đối cao. Nếu muốn chơi chuyên nghiệp cần phải bỏ ra ít nhất khoảng 100 triệu đồng để mua xe Go-Kart, trang phục bảo hộ, phụ tùng thay thế...

Anh Lê Vương Thịnh, một người chơi Go-Kart lâu năm tại Việt Nam, chia sẻ hầu hết người chơi Go-Kart tại Việt Nam vẫn chưa sở hữu riêng cho bản thân một chiếc xe Go-Kart, thường chỉ đến sân đua thuê xe rồi chạy. Anh cũng cho biết tổng chi phí bỏ ra cho một ngày tập luyện Go-Kart tại sân đua Đại Nam dao động 2-3 triệu đồng.