Giải độc đắc cho Hàn Quốc sau 'Squid Game'

Giới chuyên môn nhận định sau thành công của BTS, "Parasite" hay đặc biệt "Squid Game", ngành nội dung Hàn Quốc đang được khán giả quốc tế đón nhận và yêu thích.

Jung Ho Yeon trở thành ngôi sao quốc tế sau Squid Game. Ảnh: Yonhap.

Hai năm sau khi Parasite viết nên lịch sử cho ngành điện ảnh Hàn Quốc khi giành được 4 giải Oscar, Squid Game một lần nữa giúp văn hóa nước này tạo kỳ tích. Ê-kíp Squid Game đã thắng giải Đạo diễn xuất sắc và Nam diễn viên chính xuất sắc ở hạng mục phim truyền hình của giải Primetime Emmy diễn ra ngày 12/9 tại Los Angeles.

Đạo diễn xuất sắc thuộc về Hwang Dong Hyuk, trong khi Lee Jung Jae giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Tại Creative Arts Emmys diễn ra ngày 5/9 ở Los Angeles, Squid Game cũng giành 4 giải thưởng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 74 năm của giải Emmy, một bộ phim truyền hình không nói tiếng Anh và không được sản xuất bởi một quốc gia phương Tây giành nhiều giải thưởng. Theo Korea JoongAng Daily, Squid Game đã trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi cho ngành công nghiệp nội dung địa phương.

Dàn diễn viên được Hollywood để mắt

“Cảm xúc của tôi khi đứng trên sân khấu Cannes là sự hạnh phúc. Những khán giả yêu điện ảnh trên toàn thế giới đang dần công nhận nội dung Hàn Quốc. Bất cứ nơi nào tôi đến, họ đều nói về nội dung và phim Hàn Quốc”, Song Kang Ho nói trong một cuộc phỏng vấn. Trước đó, anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Cannes.

Trở lại đầu những năm 2000, các diễn viên Hàn Quốc phải tự tìm cách tiếp cận Hollywood nếu họ muốn được khán giả toàn cầu công nhận. Lee Byung Hun, Jung Ji Hoon, Kim Yun Jin và Bae Doo Na đã đi theo con đường đó. Họ bắt buộc thông thạo tiếng Anh.

Thông qua thành công của Squid Game, sự đón nhận của Hollywood với các nghệ sĩ Hàn Quốc đã thay đổi. Từ người mẫu kiêm diễn viên Jung Ho Yeon đến diễn viên gạo cội Lee Jung Jae, họ đang được chào đón đến Hollywood với vòng tay rộng mở.

Squid Game trúng giải độc đắc khi đạt hơn 1,65 tỷ giờ xem. Theo bài báo của Bloomberg được công bố vào tháng 10/2021, loạt phim có kinh phí 21,4 triệu USD nhưng thu về 891,1 triệu USD .

Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon tại Screen Actors Guild Awards diễn ra ngày 27/2 ở Santa Monica, California. Ảnh: Yonhap.

Jung Ho Yeon nổi tiếng toàn cầu nhờ nhân vật Kang Sae Byok, người chơi số 687 trong Squid Game. Nữ diễn viên giành Giải thưởng Screen Actors Guild cho hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc. Sau khi ký hợp đồng với công ty Mỹ Creative Artist Agency (CAA) vào tháng 11/2021, Jung Ho Yeon nhận được vai diễn trong loạt phim Disclaimer của đạo diễn người Mexico Alfonso Cuaron và bộ phim Mỹ The Governesses của Joe Talbot.

Lee Jung Jae nam chính của bộ phim cũng ký hợp đồng với CAA vào tháng 2. Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Jung Jae được chọn vào vai nam chính trong phim The Acolyte.

Những diễn viên khác trong phim, chẳng hạn Oh Young Soo, Park Hae Soo, Lee You Mi, Wi Ha Jun, Heo Sung Tae, Kim Joo Ryung cũng nhận sự chú ý trên toàn cầu và được nhiều công ty sản xuất phim tìm đến.

Sự đa dạng hóa các thể loại

Theo Korea JoongAng Daily, ngành sản xuất nội dung Hàn Quốc đang tận hưởng thời kỳ hoàng kim. Các dự án phim hài lãng mạn, kinh dị, hành động, giả tưởng, viễn tưởng lịch sử hoặc phim truyền hình về luật pháp đều thu hút sự quan tâm của khán giả trên toàn thế giới.

Những dự án thành công của Hàn Quốc thời gian qua có thể kể đến Hometown Cha-Cha-Cha (2021) của đài tvN với sự tham gia của Kim Seon Ho và Shin Min Ah, Alchemy of Souls, Yumi's Cells, Twenty Five, Twenty One, Business Proposal, The King's Affection, Extraordinary Attorney Woo… Phim bộ Hàn Quốc đã được khán giả toàn cầu yêu thích.

Extraordinary Attorney Woo là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất thời gian qua. Ảnh: ENA.

“Lý do đằng sau sự phổ biến của nội dung Hàn Quốc rất đơn giản. Nguyên nhân là thế giới yêu thích các bộ phim điện ảnh, truyền hình Hàn Quốc và Kpop. Trước đây, những người sáng tạo địa phương thường nghĩ chỉ người Hàn hoặc khán giả hiểu tiếng Hàn mới xem phim Hàn. Nhưng giờ đây, có cách để kết nối nội dung Hàn Quốc với người xem ở các quốc gia khác bất cứ lúc nào họ muốn. Thông qua internet, mọi người hiểu rõ hơn về các nền văn hóa từ châu lục khác nhau”, Kim Ji Yeon giám đốc điều hành Siren Pictures - công ty sản xuất Squid Game - cho biết.

Ông nói thêm: “Từ BTS, Parasite tới Squid Game… chúng tôi luôn cố gắng đưa nội dung Hàn Quốc ra thế giới. Nền kinh tế Hàn Quốc chủ yếu dựa vào xuất khẩu, văn hóa cũng vậy. Kpop đã nhắm đến thị trường âm nhạc toàn cầu trong những năm qua và nội dung địa phương cũng đang nở rộ. Là một xã hội năng động nên nội dung Hàn Quốc cũng trẻ trung, đa dạng và phản ánh xã hội. Đó là lý do tôi tin nội dung của Hàn Quốc đã và đang nhận được sự yêu thích, chú ý từ khán giả quốc tế”.