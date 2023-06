Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Campuchia làm việc

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã giải cứu thành công một nam thanh niên bị lừa sang Campuchia dưới chiêu thức "việc nhẹ lương cao".

Khoảng đầu tháng 4/2023, T.V.H. (sinh năm 1994, trú tại xã Kim Đồng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) tìm kiếm việc làm trên mạng xã hội Facebook, trong thời gian này H. đang làm việc tại một hiệu spa ở Gia Lâm, Hà Nội.

Sau một thời gian tìm kiếm việc làm trên Facebook, có một người đàn ông lạ gọi điện thoại nói với H. sẽ có người đến đón đi vào TP.HCM làm việc ở công ty, công việc nhẹ, lương cao (từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/tháng). Vì tin rằng sẽ được trả lương cao nên H. đã đồng ý và liên lạc cung cấp địa chỉ H. đang ở để bên phía “công ty” cho người đến đón. Sau khi có người liên lạc đến, H. gặp và lên ôtô một người đàn ông lạ đi đến TP.HCM rồi tiếp tục lên một ôtô khác để đi tiếp sang Campuchia.

Nam thanh niên sau khi được giải cứu.

Khi đến Campuchia có một nhóm đối tượng người Việt Nam và Campuchia yêu cầu H. sử dụng mạng xã hội TikTok để lừa đảo tuyển người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Trong thời gian 15 ngày làm việc ở Campuchia do H. không đáp ứng được yêu cầu công việc nên nhóm đối tượng này đã bắt H. gọi điện thoại về nhà yêu cầu gia đình phải chuyển cho nhóm này 50 triệu đồng để chuộc về Việt Nam, nếu không chuyển kịp thời số tiền này thì sẽ tăng lên 100 triệu đồng và dọa sẽ bán H. sang Thái Lan. Quá trình làm việc, H. chịu sự giám sát, quản lý chặt chẽ của nhóm đối tượng, không được đi lại tự do. Ngày 15/6/2023, bố đẻ của T.V.H. đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng trình báo sự việc.

​Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành xác minh và biết được T.V.H. đang ở Campuchia, giáp khu vực biên giới cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và phối hợp một số cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân giải cứu thành công T.V.H. từ Campuchia trở về Việt Nam và bàn giao cho gia đình vào ngày 22/6/2023.