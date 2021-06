Giải cứu người phụ nữ bị chồng 'ngáo đá' dọa giết

Sau khi sử dụng ma túy, Xuyên cầm dao khống chế chị N. và yêu cầu cảnh sát cung cấp một ôtô đặc chủng cùng 5 tỷ đồng.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đang tạm giữ Lê Bảo Xuyên (35 tuổi, ngụ phường Long Bình) để điều tra về hành vi Khống chế, bắt giữ người trái pháp luật.

Xuyên bị công an khống chế sau hơn 4 giờ cầm dao kề cổ vợ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

21h30 ngày 14/6, người dân phát hiện chị L.T.N. (31 tuổi, ngụ phường Long Bình) bị chồng là Lê Bảo Xuyên (35 tuổi) dùng dao khống chế, dọa giết nên báo công an.

Công an TP Biên Hòa và lực lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai có mặt hiện trường. Thấy công an, Xuyên kéo cửa sắt phía trước căn nhà và khóa lại. Người này cầm dao kề cổ chị N. rồi la hét, đe doạ nếu công an phá cửa vào nhà sẽ cầm dao đâm chết vợ.

Đồng thời, Xuyên yêu cầu Công an TP Biên Hòa cung cấp một ôtô đặc chủng kèm 5 tỷ đồng nếu không sẽ giết chị N.

Nhận thấy Xuyên có biểu hiện ngáo đá, dễ gây hậu quả nghiêm trọng nên tổ công tác đã vận động, thuyết phục người này buông hung khí, trấn an tinh thần chị N.

Đến 2h ngày 15/6, nhân lúc Xuyên mất cảnh giác, cảnh sát phá cửa khống chế người này và giải cứu chị N. thành công. Chị N. được lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện theo dõi, sức khỏe đã ổn định.

Tại cơ quan điều tra, Xuyên khai trước đó có sử dụng chất ma túy và nghĩ N. quen người đàn ông khác nên khống chế uy hiếp.