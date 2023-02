Giải cứu người đàn ông Hàn Quốc ở ban công chung cư

Lực lượng chức năng giải cứu thành công người đàn ông đứng ngoài lan can ban công tầng 8. Theo kết quả xác minh ban đầu, anh này mang quốc tịch Hàn Quốc.

Người đàn ông có biểu hiện lạ khi đứng bên ngoài lan can ban công tầng 8. Nguồn: Người dân cung cấp.

Tối 14/2, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) nhận tin báo tại chung cư The Emerald Mỹ Đình xuất hiện người đàn ông có biểu hiện lạ đứng bên ngoài lan can ban công tầng 8.

Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Nam Từ Liêm, đã xuất một xe chỉ huy, một xe cứu nạn cứu hộ cùng xe thang xuống hiện trường.

Khi tới hiện trường, cảnh sát chăng đệm hơi ở sân chung cư và bắc xe thang tiếp cận khu vực nạn nhân đang ở ngoài ban công. Sau đó, tổ công tác đã khống chế người đàn ông xuống đất an toàn, bàn giao công an phường Mỹ Đình 1 xử lý.

Qua xác minh sơ bộ ban đầu người đàn ông là K.G.N (sinh năm 1994, quốc tịch Hàn Quốc). Nhân viên y tế đang theo dõi sức khỏe và ổn định tinh thần cho anh này.