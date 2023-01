Giải cứu người đàn ông bị rơi xuống giếng 4 ngày

Ông Y Son Ađrơng đi bẫy chim thì bị rơi xuống giếng sâu 25 m. Trong 4 ngày mắc kẹt, nạn nhân hái lá cây dại ăn chống đói, chờ người đến cứu.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân lên khỏi giếng. Ảnh: Bảo An.

Công an huyện Cư Kuin phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk vừa giải cứu thành công ông Y Son Ađrơng (46 tuổi, trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin) sau 4 ngày rơi xuống giếng.

Sáng 18/1, Công an xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, nhận tin báo có một chiếc xe máy để ở khu vực vườn bắp thuộc thôn Kim Châu 3 ngày nay mà không có ai đến nhận.

Đến hiện trường kiểm tra, cảnh sát phát hiện cách vị trí chiếc xe khoảng 30 m có một giếng nên đến kiểm tra thì nghe tiếng kêu cứu phía dưới. Giếng đào này bỏ hoang, sâu khoảng 25 m.

Ông Y Son Ađrơng được cứu sau 4 ngày bị rơi xuống giếng sâu 25 m. Ảnh: Bảo An.

Công an xã Dray Bhăng báo lên Công an huyện Cư Kuin nhờ trợ giúp. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Đăk Lăk cử cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai công tác cứu hộ.

Đến trưa cùng ngày, nạn nhân được cứu thành công, đưa về Trạm Y tế xã Dray Bhăng chăm sóc sức khỏe. Người này khai tên Y Son Ađrơng, bị rơi xuống giếng 4 ngày trước khi đang đi bẫy chim.

Theo cảnh sát, ông Y Son Ađrơng cố gắng kêu cứu nhưng không ai nghe vì giếng ở khu vực vắng người, lại sâu. Giếng cạn khô, nên ông Y Son Ađrơng phải hái lá cây·dại bên dưới ăn chống đói 4 ngày nay.

