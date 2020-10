Giải cứu gần 200 hộ dân TP Vinh mắc kẹt giữa biển nước

Trao đổi với Zing, đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Tìm kiếm cứu nạn (Công an Nghệ An), cho biết để giúp nhiều hộ dân mắc kẹt đến nơi an toàn, đơn vị đã điều động 2 xe cứu hộ cứu nạn, 2 xuồng cùng 15 chiến sĩ đến.