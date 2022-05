Giải cứu đứa bé lơ lửng ngoài cửa sổ tầng 8 tại Kazakhstan

Bất chấp nguy hiểm và giải cứu thành công em bé 3 tuổi, Shontakbaev Sabit được nhiều người ca ngợi như anh hùng.

Vụ việc diễn ra tại thủ đô Nur-Sultan, Kazakhstan ngày 11/5. Mẹ đứa trẻ 3 tuổi đi ra ngoài mua sắm và để em ở nhà một mình. Cô bé bám theo đồ chơi, ghế trong nhà và leo ra ngoài cửa sổ, theo Independent.

Khi đó, Shontakbaev Sabit (37 tuổi) đang trên đường đi làm với một người bạn. Anh thấy đám đông tụ tập dưới tòa nhà và quan sát trong hoảng sợ đứa trẻ đang treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ căn hộ tầng 8.

Sabit mạo hiểm trèo ra cửa sổ tầng 7 để giải cứu bé gái. Ảnh cắt từ clip.

Sabit nhanh chóng chạy lên căn hộ ở tầng 7 ngay bên dưới, nhờ chủ nhà hỗ trợ.

"May mắn là ngay sau khi chúng tôi gõ cửa, chủ nhà đã xuất hiện", Sabit kể.

Người đàn ông 37 tuổi nhanh chóng leo ra từ cửa sổ tầng 7, cố gắng tiếp cận em bé. Anh nắm lấy chân phải của đứa trẻ, kéo dần em xuống chỗ mình rồi an toàn đưa cho người bên trong nhà.

"Vì không có đồ bảo hộ, tôi đã bảo bạn giữ chân cho tôi trong lúc tôi trèo ra ngoài. Lúc đó, tôi không nghĩ được gì nhiều ngoài việc muốn cứu lấy đứa bé".

Sau hành động dũng cảm, Sabit cùng bạn nhanh chóng tiếp tục đến văn phòng vì không muốn đi làm muộn. Hai người thậm chí không nán lại gặp bố mẹ bé gái.

"Tôi chỉ cứu đứa bé và rời đi. Sau đó, tôi thấy nhiều trang tin tức và mạng xã hội gọi mình là anh hùng. Tôi không coi hành động của mình là anh hùng, tôi nghĩ mọi người đều nên dang tay giúp đỡ khi thấy trường hợp như vậy".

Sabit được tuyên dương và trao huy chương vì hành động dũng cảm.

Trước khi Sabit giải cứu bé gái, người dân tòa nhà đã gọi dịch vụ cứu nạn khẩn cấp nhưng các nhân viên chưa kịp tới hiện trường. Sabit cũng được Bộ các tình huống khẩn cấp Kazakhstan vinh danh và trao tặng huy chương vì hành động dũng cảm, nhanh trí.

Qua vụ việc, đại diện Bộ cũng cảnh báo các bậc cha mẹ không nên để con nhỏ ở nhà mà không có người giám sát.

"May mắn là đứa bé trong vụ việc này đã được giải cứu an toàn nhưng cũng có rất nhiều trường hợp khác không may mắn như vậy. Đừng để con nhỏ ở nhà một mình, không mở cửa sổ tùy tiện nếu có trẻ nhỏ ở nhà, một phút lơ là cũng có thể khiến con bạn rơi vào tình huống nguy hiểm".