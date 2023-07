Giải cứu cô gái bị 'mua đi bán lại' nhiều lần

Nạn nhân bị nhóm người đưa sang Campuchia bán, được Đồn Biên Phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây giải cứu khi đã bị các đối tượng trong đường dây mua bán người “mua đi bán lại”.

Ngày 4/7, thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cho biết trước khi bàn giao 7 đối tượng trong vụ đưa các cô gái sang Campuchia bán cho các quán karaoke, massage theo đơn đặt hàng, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi Mua bán người.

Cô gái Nguyễn T.K.N. (SN 2005, ngụ Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) bị 3 đối tượng Trương Việt Hoàng (SN 1998, quê quán Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (SN 2004, quê quán Đồng Nai), Trương Công Trứ (SN 1998, quê Quảng Ngãi) chở bằng ôtô đang xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán với giá 25 triệu đồng.

Các đối tượng mua bán người thời điểm bị phát hiện.

Sau khi được chăm sóc, N. đã bình tĩnh trở lại và được người nhà đến đón về. N. cho biết, trước khi lên ôtô, 3 đối tượng để sang Campuchia, N. đã bị bán sang tay nhiều lần.

Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây xác định đây là một đường dây mua bán người có tổ chức nên phối hợp với Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ xác lập chuyên án để triệt phá.

Sau nhiều ngày truy xét, 4 đối tượng gồm Lê Văn Giáp (SN 1986, quê Bình Dương), Nguyễn Thị Mai (SN 1998, quê Đồng Nai), Trần Văn Sáu (SN 1995, quê Đồng Nai), Võ Thúy Liễu (SN 1989, quê Sóc Trăng) lần lượt bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Giáp khai do cần tìm người làm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ của mình ở Bình Dương, Giáp được người quen giới thiệu cho N. Thời điểm này N. đang làm nhân viên tại một quán massage tại Hóc Môn và đang nợ chủ 9 triệu đồng. Giáp bỏ ra 9,6 triệu đồng để “giải cứu” N. và đưa N. về cơ sở của mình làm việc để trả nợ dần.

Thấy N. làm việc “không hiệu quả”, Giáp “rao bán” N. trên mạng Zalo và được Liễu (chủ một điểm massage ở Bến Tre) mua lại với giá 11 triệu đồng.

Làm việc tại điểm massage của Liễu, N. gặp Trứ và Sáu. 2 đối tượng này hứa hẹn sẽ chuộc N, cho N chiếc điện thoại và “dụ” N qua Campuchia làm vợ một chủ cơ sở người Campuchia. Sau khi trả tiền cho Liễu để chuộc N., Sáu và Trứ đưa N. về Đồng Nai và tìm cách bán N. để… thu hồi vốn. Trứ gặp Đạt và nói việc “bán N.” nên Đạt đã liên hệ với Hoàng nhờ tìm người mua.

Sau khi bắt mối với một đối tượng bên Campuchia chịu mua N. với giá 1.300 USD , Hoàng báo với Đạt là đồng ý mua N. với giá 18 triệu đồng. Trứ và Đạt nói với Sáu chỉ bán N được với giá 15 triệu đồng để chia nhau 3 triệu còn lại.

Sau khi thỏa thuận qua lại, Hoàng chấp nhận trả 25 triệu đồng để mua N. nhưng với điều kiện Đạt phải đưa N. qua biên giới trót lọt. Sau đó, Trứ và Đạt đưa N. đến gặp Hoàng, sau đó 4 người chạy ôtô đến Long An để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tuy nhiên khi đang tìm cách qua biên giới thì nhóm này bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quý Tây bắt giữ.

Công an huyện Đức Huệ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An tiếp nhận vụ án và mở rộng điều tra. Ngoài nạn nhân N., các đối tượng này còn khai thực hiện việc đăng tải thông tin tuyển người đi làm “việc nhẹ lương cao”, tập trung vào việc dụ dỗ các cô gái trẻ khác sau đó đem sang Campuchia bán vào các quán karaoke, sòng bài, tiệm massage theo đơn đặt hàng sẵn.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.