Giải cứu 344 học sinh Nigeria bị Boko Haram bắt cóc

Thống đốc bang Katsina cho biết hơn 300 học sinh bị nhóm thánh chiến Hồi giáo Boko Haram bắt cóc ở miền Bắc Nigeria đã được trao trả cho chính quyền.

Ông Aminu Masari nói với đài truyền hình nhà nước hôm 17/12 rằng 344 nam sinh mà nhóm thánh chiến Boko Haram tuyên bố bắt cóc đang trên đường trở về Katsina.

“Hiện tại, 344 học sinh đã được bàn giao cho các nhân viên an ninh. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cứu được hầu hết nam sinh, nếu đó không phải là tất cả”, Thống đốc Masari nói. “Vào ngày mai, chúng tôi sẽ kiểm tra y tế cho các em và sau đó sẽ sắp xếp để chúng trở về đoàn tụ với gia đình”.

Tuy nhiên, ông Masari không xác nhận có tất cả bao nhiêu nam sinh bị bắt hôm 11/12 tại trường trung học Khoa học Chính phủ ở vùng nông thôn Kankara. Ngôi trường có tổng cộng hơn 800 học sinh đã bị những kẻ có vũ trang tấn công vào tuần trước, nhưng hàng trăm em đã trốn thoát.

Phụ huynh và người dân biểu tình đòi thả các học sinh. Ảnh: Reuters.

Trong chiến dịch giải cứu, lực lượng an ninh đã khoanh vùng khu vực các nam sinh bị giam giữ. Họ được chỉ thị không được nổ súng.

“Chúng tôi đã thiết lập đường dây liên lạc gián tiếp để cố gắng đảm bảo việc thả những đứa trẻ không gặp trở ngại gì. Cảm ơn Chúa vì họ đã nghe theo lời khuyên của chúng tôi và chúng tôi không phải nổ một phát súng nào”, ông Masari kể lại.

Thống đốc Masari cho biết chính quyền sẽ làm việc với cảnh sát và thuê các công ty an ninh tư nhân để bảo vệ các trường học, theo Guardian.

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari hoan nghênh việc thả các học sinh. Ông mô tả sự trở về an toàn của họ là “niềm an ủi to lớn cho gia đình họ, toàn bộ đất nước và cộng đồng quốc tế”.

Sau khi kiểm tra y tế, những học sinh được giải cứu sẽ giao lưu với tổng thống và trở về nhà.

Trước đó, AFP đưa tin gần 400 học sinh mất tích sau khi các tay súng chạy xe máy xông vào trường trung học Khoa học chính phủ ở Kankara hôm 11/12. Nhóm này đã có cuộc giao tranh ác liệt với lực lượng an ninh.

Hàng trăm học sinh đã phải chạy trốn và ẩn náu trong các bụi cây và khu rừng xung quanh. Một sĩ quan bị thương trong cuộc đọ súng với nhóm phiến quân.

Kankara, nơi xảy ra vụ bắt cóc, vốn là nơi bùng phát cuộc nổi dậy tàn khốc kéo dài 11 năm.

Vụ bắt cóc làm dậy sóng ở quốc gia vốn nổi tiếng với tình trạng bất an trên diện rộng. Nó cũng làm sống lại ký ức về vụ Boko Haram bắt cóc hơn 270 nữ sinh ở thị trấn Chibok, đông bắc nước này, năm 2014.