Giải cứu 23 ngư dân bị lật bè trên biển Móng Cái

Đồn Biên phòng Trà Cổ phối hợp với Tổ Cảnh sát Giao thông đường thủy TP Móng Cái vừa huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn, đưa vào bờ an toàn 23 ngư dân bị lật bè, trôi trên biển.

Theo đó, vào khoảng 10h45 ngày 28/10, tại khu vực vùng biển Bãi Đai, xã Vạn Ninh (thành phố Móng Cái), bè gỗ, xốp do ông Bùi Văn Lưu (sinh năm 1953, trú tại thôn Đông, xã Vạn Ninh) làm chủ chở 23 ngư dân đi khai thác ngao trên vùng biển này bị lật bởi sóng to.

Ngư dân vui mừng vì được cứu hộ kịp thời.

Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Trà Cổ đã khẩn trương chỉ đạo đội tàu thuyền, Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Ngọc phối hợp với Tổ Cảnh sát Giao thông đường thủy, Công an thành phố Móng Cái, tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, đưa toàn bộ ngư dân vào bờ an toàn.

Rất may, trong quá trình bị lật bè, 23 ngư dân đều mặc áo phao cứu sinh nên không có thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, hiện thời tiết đang trong mùa biển động, thường có những cơn sóng to, bất ngờ, để đảm bảo an toàn khi ra khơi, yêu cầu người dân phải mặc áo phao đầy đủ, theo dõi tình hình thời tiết để có chuyến biển an toàn, hiệu quả.