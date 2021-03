Giải Búa liềm vàng năm 2021 tăng số lượng giải thưởng

Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) năm 2021 sẽ trao một giải đặc biệt trị giá 300 triệu đồng và 6 giải A, mỗi giải 100 triệu.

Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (mang tên Búa liềm vàng) vừa ban hành Kế hoạch về việc tổ chức giải Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021.

Thể lệ giải năm nay có nhiều điểm mới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Ðảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những trọng tâm tuyên truyền về xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021.

Tác phẩm báo chí tham dự giải là những tác phẩm được đăng, phát từ ngày 1/11/2020 đến 31/10. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11 (theo dấu bưu điện).

Giải Đặc biệt của Búa liềm vàng 2020 được trao cho Truyền hình Nhân Dân với tác phẩm "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình". Ảnh: Trọng Phú/VOV.

Hội đồng chấm giải (gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo) xem xét, đánh giá để chọn ra các tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định trong Thể lệ để xét trao giải. Vòng sơ khảo tiến hành từ giữa tháng 11 đến ngày 15/12.

Cơ cấu giải năm nay, số lượng giải đặc biệt giữ nguyên là một giải nhưng các giải A, B, C và khuyến khích đều tăng so với năm ngoái, cụ thể: 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải khuyến khích.

Ngoài ra, Búa liềm vàng lần thứ VI có một số giải chuyên đề: Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng; Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng; Giải tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Ðảng...

Về giải tập thể, Búa liềm vàng có 15 giải xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và Ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu. Cùng với đó, giải cũng trao thưởng các nội dung về nhà báo tiêu biểu, nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm đoạt giải.

Năm nay, mức thưởng cho mỗi giải cụ thể là: Một giải đặc biệt (300 triệu đồng/giải), 6 giải A (100 triệu đồng/giải), 12 giải B (75 triệu đồng/giải), 16 giải C (50 triệu đồng/giải) và 30 giải khuyến khích (30 triệu đồng/giải).