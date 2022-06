Giải bóng đá VPL-S3 Bia Saigon Cup 2022 ra mắt tại TP.HCM

CTCP Bóng đá Việt và ban tổ chức giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc tổ chức buổi ra mắt giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 mùa 3 tại khu vực TP.HCM.

Tiếp nối những thành công đạt được trong 9 năm của Hanoi Premier League (HPL) và Vietnam Premier League (VPL), năm 2022 đánh dấu cột mốc quan trọng khi giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 mùa 3 (VPL-S3) được mở rộng quy mô tổ chức tại 5 tỉnh thành khu vực thuộc TP Hà Nội, Đắk Lắk, TP Nha Trang, TP.HCM và TP Cần Thơ.

Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9. Giải có sự đồng hành của nhà tài trợ chính là nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Sau hai năm bị gián đoạn do tác động của dịch Covid-19, giải đã có thể tiếp tục diễn ra với sự ủng hộ, phối hợp từ Tổng cục Thể dục Thể thao; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhà tài trợ chính Bia Saigon cùng nhiều nhà tài trợ khác.

Với tên gọi mới, VPL-S3 hứa hẹn là giải đấu lớn hơn và thú vị hơn cho các cầu thủ nghiệp dư tại Việt Nam. Loại hình bóng đá sân 7 sẽ đem đến sân chơi đặc sắc, ấn tượng cho những người yêu bóng đá Việt Nam, là nền tảng để họ thể hiện niềm đam mê, tài năng và kỹ năng trong môn thể thao vua.

Giải đấu có sự đồng hành của nhà tài trợ chính là nhãn hàng Bia Saigon.

VPL-S3 là năm thứ 5 hệ thống giải đấu có sự hợp tác toàn diện của Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab). Các trận đấu, chương trình đồng hành của mùa giải 2022 được tường thuật trực tiếp trọn vẹn trên hệ thống VTVcab gồm: Truyền hình, OTT, mạng xã hội.

Giải được trực tiếp phát sóng trên ON Football, On Sports, On Sports+, tiếp cận hơn 12 triệu hộ gia đình trên các hệ thống VTVcab, Viettel, VNPT, SCTV, K+, VTC Digital, AVG, HTV-TMS và hơn 20 triệu thuê bao trên dịch vụ OTT với các ứng dụng truy cập lớn như ON, ON Sports TV, TV360, VieON; fanpage, YouTube, TikTok của ON Sports và VietFootball, cùng hơn 70% thị phần người xem thể thao trên mạng xã hội.

Do đó, giải đấu có cơ hội quảng bá rộng rãi và tiếp cận nhiều hơn khán giả cả nước, từng bước nâng tầm, lan tỏa sức ảnh hưởng của loại hình bóng đá sân 7.

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng giám đốc VietFootball - chia sẻ: "Phát triển loại hình bóng đá 7 người là tâm huyết mà VietFootball theo đuổi trong nhiều năm qua với những thành công của mô hình HPL. Với sự đồng hành và chung tay của thương hiệu Bia Saigon, giải đấu được nâng quy mô lên 5 khu vực, lần đầu có mặt ở miền Tây và Tây Nguyên để đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của VPL nói riêng cũng như phong trào trên toàn quốc nói chung".

Ông Tuấn cũng gửi lời cảm ơn Sabeco là nhà tài trợ chính của giải và các nhà tài trợ đồng hành. Ông tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy bộ môn bóng đá 7 người phát triển sâu rộng hơn nữa, trở thành một phần của chân đế vững chắc cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

VPL-S3 được công bố tại Hà Nội vào sáng 16/6.

Ông Bennett Neo - Tổng giám đốc Sabeco - cho biết: "Bia Saigon là đơn vị ủng hộ trung thành của bóng đá và những người hâm mộ bóng đá. Là nhà tài trợ độc quyền trong ngành bia của đội tuyển bóng đá Việt Nam, Bia Saigon tự hào tiếp tục thực hiện cam kết đồng hành, hỗ trợ cho thành công của nền thể thao Việt Nam thông qua việc tài trợ và là nhà tài trợ chính tại giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc - Bia Saigon Cup 2022 mùa 3 sau hai năm gián đoạn bởi Covid-19”.

Ông Bennett Neo đặt niềm tin giải đấu sẽ là nền tảng tốt để hỗ trợ sự phát triển tài năng bóng đá của Việt Nam bằng việc tạo cơ hội tiếp cận với nhiều người hơn, đặc biệt là tại các tỉnh.

Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sabeco đồng thời công bố dự án cộng đồng “Nâng bước thể thao”. Đây là chương trình trong khuôn khổ hợp tác 3 năm giữa Sabeco với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu thúc đẩy, khích lệ lối sống văn hóa thể thao lành mạnh tại mỗi địa phương, qua đó mang đến cơ hội phát triển nền tảng thể thao trẻ trong cộng đồng. Dự án hỗ trợ kinh phí cùng địa phương xây dựng sân chơi thể thao cộng đồng tại 30 tỉnh thành trên toàn quốc.