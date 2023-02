Giấc ngủ ngon giúp đàn ông sống lâu hơn 5 năm

Một nghiên cứu mới cho thấy ngủ ngon có thể giúp đàn ông sống lâu hơn gần 5 năm và phụ nữ sống lâu hơn 2 năm (so với những người ngủ không ngon giấc).

Một nghiên cứu cho thấy việc ngủ ngon có thể kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Vecteezy.

Independent thông tin các nhà nghiên cứu cho biết những phát hiện gần đây đã chỉ ra rằng ngủ đủ giấc thôi là chưa đủ; chất lượng giấc ngủ có một vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người.

Cụ thể, theo nghiên cứu mới, ngủ ngon có thể đóng một vai trò trong việc hỗ trợ tim và sức khỏe tổng thể. Nó thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của mỗi người.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra những người trẻ tuổi có thói quen ngủ tốt hơn sẽ sống lâu hơn. Ngược lại, khoảng 8% trường hợp tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào có thể là do thói quen ngủ kém.

Thế nào là giấc ngủ ngon?

Các nhà nghiên cứu "chấm điểm" giấc ngủ ngon dựa trên 5 yếu tố: Thời gian ngủ lý tưởng 7-8 tiếng/đêm; khó ngủ không quá 2 lần/tuần; không sử dụng bất kỳ loại thuốc ngủ nào; và ít nhất 5 ngày/tuần có cảm giác nghỉ ngơi đầy đủ sau khi thức dậy.

Mỗi yếu tố về giấc ngủ nêu trên sẽ được gán 0 hoặc 1 điểm. Mức điểm tối đa cho một giấc ngủ ngon là 5 điểm. Đạt được điểm số này nghĩa là giấc ngủ có chất lượng cao nhất.

"Chúng tôi nhận thấy mối quan hệ rõ ràng giữa liều lượng và phản ứng. Vì vậy, ai đó càng có nhiều yếu tố có lợi về chất lượng giấc ngủ thì họ càng có nhiều lợi ích, giảm dần tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim mạch", bác sĩ nội trú Frank Qian của Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston (Mỹ) nói.

Tiến sĩ Qian nhận định những người có tất cả hành vi ngủ lý tưởng nêu trên sẽ có nhiều khả năng sống lâu hơn. Nếu cải thiện giấc ngủ một cách tổng thể và xác định các rối loạn giấc ngủ, chúng ta có thể ngăn ngừa một số trường hợp tử vong sớm.

Giấc ngủ ngon là giấc ngủ đạt 5 điểm về chất lượng. Ảnh: Raffles Medical Group.

Tăng tuổi thọ nhờ giấc ngủ ngon

Kết quả nghiên cứu trên được thực hiện từ dữ liệu của 172.321 người ở độ tuổi trung bình là 50 (trong đó 54% là phụ nữ). Họ đã tham gia khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia giai đoạn 2013-2018 để xem xét sức khỏe của người dân ở nước Mỹ. Khảo sát bao gồm các câu hỏi về giấc ngủ và thói quen ngủ.

Những người tham gia khảo sát được theo dõi trung bình 4,3 năm. Khoảng thời gian thực hiện khảo sát, 8.681 người đã chết. Trong đó, 2.610 người tử vong (30%) do bệnh tim mạch, 2.052 (24%) do ung thư và 4.019 (46%) do các nguyên nhân khác.

Tham gia khảo sát, so với những người đạt từ 0 đến 1 điểm về chất lượng giấc ngủ, những người đạt 5 điểm về chất lượng giấc ngủ ghi nhận 21% ít có khả năng tử vong vì bệnh tim mạch, 19% ít có khả năng tử vong vì ung thư và giảm 40% khả năng tử vong với các nguyên nhân khác.

Tiến sĩ Qian cho biết những trường hợp tử vong khác có thể do tai nạn, nhiễm trùng hoặc các bệnh thoái hóa thần kinh như chứng mất trí nhớ và bệnh Parkinson (nhưng cần phải nghiên cứu thêm).

Nghiên cứu cho thấy những người đàn ông và phụ nữ tham gia khảo sát đạt 5 điểm về chất lượng giấc ngủ có tuổi thọ trung bình cao hơn 4,7 năm đối với nam và 2,4 năm đối với nữ (so với những người không có hoặc chỉ có một trong các yếu tố có lợi cho giấc ngủ).

Đối với nghiên cứu hiện tại, các nhà nghiên cứu đã ước tính mức tăng tuổi thọ bắt đầu từ năm 30 tuổi. Họ cho rằng mô hình này cũng có thể được sử dụng để dự đoán mức tăng ở độ tuổi lớn hơn.

"Ngay cả khi còn trẻ, mọi người có thể phát triển những thói quen ngủ như ngủ đủ giấc, đảm bảo đang ngủ mà không có quá nhiều phiền nhiễu và vệ sinh giấc ngủ tốt. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn lâu dài cho sức khỏe", tiến sĩ Qian nhấn mạnh.

Theo tiến sĩ Qian, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định lý do đàn ông có tuổi thọ tăng gấp đôi so với phụ nữ có cùng giấc ngủ chất lượng. Nghiên cứu trên vẫn còn một hạn chế là thói quen ngủ do người tham gia khảo sát tự báo cáo và không được đo lường hoặc xác minh một cách khách quan.