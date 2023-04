‘Giấc mơ vươn tới ngôi sao’ của bãi biển trứ danh Phú Quốc

Suốt nhiều năm, người trẻ đến đảo ngọc không quên dành một ngày để trải nghiệm Bãi Sao, “mục sở thị” bãi biển mà thế giới say đắm, ngợi khen; thử cảm giác “bay” giữa đại dương, phiêu du bềnh bồng cùng những đám mây, rong ruổi cùng ánh mặt trời rồi ném lo âu vào không trung; thả hồn vào sóng biếc để thấy mình tự do, an nhiên như chinh phục cả thế giới.