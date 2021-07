Giá xe cũ lao dốc vì dịch Covid-19

Tình hình dịch Covid-19 cùng với việc hãng giảm giá xe mới phần nào khiến giá xe cũ bị đẩy xuống trong tháng 6.

Với tình hình dịch Covid-19 phức tạp tại một số địa phương, các hãng thay nhau giảm giá xe mới để kích cầu, thị trường xe đã qua sử dụng cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Không chỉ suy giảm về doanh số, nhiều mẫu xe cũ còn rớt giá đáng kể so với các tháng trước dịch.

Giá xe cũ giảm mạnh trong tháng 6

Theo thống kê của Chợ Tốt Xe trong quý II/2021, 3 mẫu xe có độ rớt giá lớn nhất là Hyundai Grand i10, Kia Morning và Ford Ranger số sàn, trung bình giảm 20% so với giá trị ban đầu. Đây đều là những mẫu xe đã qua sử dụng được tìm mua nhiều nhất trong quý I/2021.

Theo đó trong tháng 6/2021, Kia Morning đời 2016-2018 có giá bán trung bình 251-275 triệu đồng, trong khi giá xe cũ các tháng trước là khoảng 305-348 triệu đồng, mức chênh lệch 53,8-71 triệu đồng.

Một mẫu xe hạng A đã qua sử dụng khác cũng rất ăn khách là Hyundai Grand i10 có mức rớt giá 22,7% so với giá trị ban đầu. Trong tháng 6, mẫu Grand i10 đời 2016 có giá bán trung bình 270,6 triệu đồng, mức giảm chênh lệch khoảng 79,6 triệu đồng so với quý I/2021.

Giá xe đã qua sử dụng giảm trong tháng 6 vì dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Kiên.

Trong khi đó, Ford Ranger số sàn các đời 2017, 2019 số sàn có giá trung bình 617,6-634 triệu đồng trong tháng 6, giảm 138-181 triệu đồng so với các tháng trước, tương ứng 18,3-22,2%. Trong khi các bản Ranger số tự động cơ giá tầm 700-780 triệu đồng.

Ông Võ Quốc Bình, GĐ Tập đoàn đầu tư Bình Minh, hiện sở hữu một công ty mua bán xe đã qua sử dụng tại TP. Thủ Đức cho biết các dòng xe giá rẻ, xe cỡ nhỏ mà đối tượng khách hàng mua về để kinh doanh dịch vụ đang có dấu hiệu giảm mạnh, vì ảnh hưởng của các lệnh giãn cách xã hội nên họ phân vân và chờ diễn biến của dịch bệnh như thế nào mới quyết định.

Cũng theo ông Bình, việc nhiều hãng xe áp dụng giảm giá xe mới không phải là nguyên nhân chính khiến giá xe cũ giảm. "Thị trường xe cũ luôn có giá trị riêng và lâu nay giá của ôtô cũ chênh lệch rất lớn (từ 15% trở lên) so với ôtô mới. Các hãng xe có giảm mạnh để kích cầu thì cũng không ảnh hưởng nhiều. Ngoại trừ một số dòng xe nằm trong tầm tiền khoảng từ 700 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng là có ảnh hưởng", ông Bình cho biết.

"Khoảng giá giữa ôtô cũ và mới vẫn còn khá xa, chủ yếu là do tiền thuế, phí khi mua xe mới hiện nay là rất cao. Vấn đề nữa là do xe cũ bán lại nhiều nên giá có giảm khoảng 3-5% so với thời gian trước, phần lớn là các dòng xe phổ thông mà các chủ xe đang vay ngân hàng kinh doanh dịch vụ không hiệu quả, cần bán để thoát nợ vay", ông Bình chia sẻ.

Tình hình kinh doanh xe cũ ở TP.HCM 'ngấm đòn' vì dịch

Chia sẻ với Zing, anh Nguyễn Kiên, chủ một cửa hàng xe đã qua sử dụng tại quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết anh thường chọn thu mua những mẫu xe có độ rớt giá thấp để bán. Theo anh Kiên, trong tháng 6 các dòng xe hạng B đã qua sử dụng giảm giá hơn các tháng trước. Một mẫu xe đã qua sử dụng được nhiều người quan tâm là Kia Cerato cũng có giá giảm khoảng 30 triệu đồng nếu so với giá trước đây.

Các dòng xe cao cấp hoặc crossover đời cao có giá bán bình ổn hơn xe cỡ nhỏ. Ảnh: Nguyễn Kiên.

Tại Hà Nội, tình hình dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát nên thị trường xe đã qua sử dụng trong tháng 6 có phần khởi sắc hơn. Các mẫu xe thuộc hạng C hoặc các mẫu crossover đời cao được người dùng quan tâm nhiều, giá bán ở mức bình ổn.

Ở TP.HCM, thị trường xe cũ gặp nhiều khó khăn hơn. Ông Võ Quốc Bình cho biết tình hình dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp vào các ngành dịch vụ, vận tải hoặc liên quan đến ôtô. Việc kinh doanh ôtô cũ trong tháng 6 của công ty ông giảm mạnh, ngấm đòn nặng kéo dài từ khi dịch mới bùng tại TP.HCM.

Một trong ảnh hưởng rõ rệt nhất là khi thành phố thực hiện lệnh giãn cách, phong tỏa…làm giới kinh doanh ôtô điêu đứng. Thị trường ôtô hầu như đóng băng vì người dân ngại ra đường, không thể đến showroom xem xe hay tụ tập đông người cùng đi xem (dẫn theo thợ, kỹ thuật xem tình trạng xe, lái thử xe).

"Hầu như tâm lý khách hàng chỉ ngồi nhà, nếu có khách hỏi thì cũng chỉ dò xét và đa phần là để qua dịch sẽ xem rồi quyết định. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh ôtô phải đưa ra hình thức giao nhận xe tận nơi để kích cầu nhưng vẫn không ăn thua", ông Bình chia sẻ.

"Khi đem xe đến cho khách hàng thì mình phụ thuộc hoàn toàn vào tâm lý khách hàng, họ có thể thay đổi bất chợt và thậm chí tìm nhiều lý do để từ chối mua, hoặc chờ xem những xe khác rồi mới quyết định. Vì mình đem đến tận nơi còn họ ngồi tại chỗ không mất công sức gì nên họ cứ thong thả, thậm chí là ép giá quá đáng vì nghĩ dịch nên cần bán để cắt lỗ hoặc xoay vốn", ông Bình cho biết thêm.