Giả vờ xem nhà trọ, nam thanh niên lấy trộm xe SH

Lợi dụng lúc chủ nhà trọ sơ hở, nam thanh niên lạ mặt lấy trộm chiếc xe SH của người này mang từ Tiền Giang lên Bình Dương cất giấu.

Ngày 12/5, từ thông báo về việc phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang để truy tìm vật chứng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 11/5 trên địa bàn TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), tổ tuần tra đặc biệt 171 Công an tỉnh Bình Dương đã tìm thấy tài sản gồm môtô Honda SH Mode và 2 điện thoại di động hiệu iPhone bị mất trộm.

Tang vật vụ án.

Trước đó, bà C. (SN 1966, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) trình báo vào sáng 11/5, thanh niên đến xem nhà để thuê trọ. Bà C. đã lấy xe Honda SH Mode chở thanh niên này đi xem nhà. Lợi dụng lúc bà C. sơ hở, người này đã lấy trộm chiếc SH cùng 2 điện thoại di động trong cốp xe rồi tẩu thoát.

Theo định vị, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe nói trên đang được để tại khu vực đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP Thuận An. Tổ công tác 171 tổ chức truy tìm và phát hiện chiếc SH đang cất giữ trong bãi xe thuộc Bệnh viện đa khoa TP Thuận An.

Qua kiểm tra, bên trong cốp xe có 2 điện thoại di động hiệu iPhone. Nghi phạm lấy môtô đã bỏ trốn. Tổ công tác 171 đã lập biên bản bàn giao xe, 2 điện thoại di động cho Công an phường Lái Thiêu (TP Thuận An) tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.