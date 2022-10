Giá vé máy bay Tết cao ngất ngưởng, gần 10 triệu/chuyến khứ hồi

Người dân lên kế hoạch đặt vé sớm để về quê dịp Tết, tránh tình trạng cháy vé hoặc mua phải vé đắt, nhưng vẫn ngỡ ngàng khi giá vé năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái.

"Giá vé máy bay đợt Tết toàn 5-6 triệu/chuyến khứ hồi", Phương Linh (22 tuổi, phường Tân Hưng) thở dài khi nghĩ đến cảnh di chuyển từ TP.HCM về Hà Nội dịp Tết.

Ban đầu, Linh định đặt chuyến khứ hồi đêm 19/1 (28 Tết) - 26/1 (mùng 5 Tết) song cô ngỡ ngàng khi giá vé quá cao, dao động 5,2-6,5 triệu đồng/chuyến khứ hồi

Dù chưa phải giai đoạn cận Tết, giá vé máy bay chặng TP.HCM đến Hà Nội và theo chiều ngược lại trong giai đoạn Tết đã tăng cao ngất ngưởng, gấp 3-5 lần bình thường.

Đặt vé sớm

Di chuyển bằng máy bay hay tàu hỏa là câu hỏi khó với gia đình 4 người anh Hưng (ngụ tại quận 1). Đi làm ăn xa cả năm không về nên Tết là dịp gia đình anh Hưng "nhất định phải về". Tính toán đi tàu tiết kiệm chi phí hơn nhiều, song người đàn ông băn khoăn khi thời gian được nghỉ ít, đi tàu lại quá lâu.

Theo anh Hưng, nếu 4 người đi máy bay sẽ tốn khoảng 25 triệu tiền vé và thêm 1,5 triệu di chuyển từ sân bay về nhà. Trong khi đó, đi tàu hỏa sẽ tiết kiệm khoảng 11-14 triệu đồng.

"Dù băn khoăn, tôi đã đặt 4 vé tàu về Hà Nội để tiết kiệm tiền, nhưng vẫn chưa đặt chiều khứ hồi vì muốn xem giá vé sau Tết thế nào", anh Hưng nói đã mua vé sớm, sợ sát ngày giá sẽ tăng vọt.

Giá vé máy bay Vietnam Airlines chiều TP.HCM - Hà Nội từ 16/1 đến 22/1 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) dao động 2-3,5 triệu đồng.

Trong khi đó, vợ chồng chị Hậu (quận 7) cũng thay đổi lịch trình về quê khi thấy giá vé Tết tăng cao. Gia đình chị di chuyển từ TP.HCM ra TP Vinh, dự tính sẽ bay về vào sáng mùng 2 Tết.

"Giá vé năm nay cao hơn hẳn năm ngoái. Ban đầu, vợ chồng tôi định ngày 27 tháng Chạp sẽ về, nhưng giá cao quá nên lùi lại vào sau Tết, tiết kiệm được gần 7-8 triệu cho chuyến khứ hồi", chị Hậu nói, đồng thời cho biết việc lùi ngày không ảnh hưởng đến thời gian nghỉ Tết, do cả hai đều làm việc tự do.

Giá vé tăng cao dù chưa cận Tết

Trao đổi với Zing, đại diện Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội, cho biết giá vé Tết tăng 4% so với năm ngoái do giá nhiên liệu tăng khoảng 27% so với cùng kỳ.

Sau hai ngày mở bán, lượng vé bán thành công trong giai đoạn Tết là trên 48.000 vé. Trong đó, giai đoạn trước Tết, số vé bán chiều miền Nam ra Bắc là khoảng 27.000 vé (tập trung vào các ngày 23 đến 27 tháng Chạp). Sau Tết, số vé bán chiều từ miền Bắc vào Nam là 21.000 vé (tập trung vào các ngày 5, 6, 7 tháng Giêng).

Ông Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn, thông tin tính đến 10h ngày 26/10, đã có hơn 36.000 lượt khách đặt vé Tết thành công. Trong đó, hơn 19.700 vé tàu được mua trước Tết và hơn 16.800 vé mua sau Tết.

Ngành đường sắt dự kiến mở bán khoảng 170.000 vé tàu Tết (10 ngày trước Tết và 15 ngày sau Tết), so với năm trước thì tăng khoảng 67.000 vé. Trong 10 ngày đầu mở bán vé tàu Tết, ngành đường sắt áp dụng mức giảm 5-10% giá vé tùy từng cung chặng và thời gian đi tàu.

Hành khách mua vé tàu sáng 25/10 tại ga Sài Gòn. Ảnh: An Huy.

Trong khi đó, ông Trần Hoàng, đại diện Công ty CP Bến xe khách Hà Nội, cho biết hiện tại vẫn chưa có kế hoạch mở bán vé Tết đối với xe khách. Kế hoạch bán vé sẽ được xây dựng cụ thể vào khoảng 20 ngày trước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023.

Theo ghi nhận của Zing, giá vé máy bay Tết tăng mạnh so với năm ngoái. Không chỉ đường bay vàng TP.HCM - Hà Nội, giá vé các chặng từ phía Nam cũng tăng với nhiều chặng lên tới gần 10 triệu đồng cho vé khứ hồi. Đặc biệt, giá vé máy bay khứ hồi từ ngày 20/1 đến 26/1 (từ ngày 29 đến mùng 5 Tết) đang ở mức rất cao.

Cụ thể, chặng TP.HCM - Hà Nội nếu bay với Vietjet Air, khách hàng phải trả 5,2-5,6 triệu đồng/chuyến khứ hồi. Nếu bay với Bamboo Airways và Vietnam Airlines, con số phải trả là 6-8,4 triệu đồng. Mức giá này cao gấp 3-5 lần giá thông thường.

Các chuyến bay khứ hồi TP.HCM - Vinh cũng ghi nhận mức giá cao gấp 3-4 lần ngày thường. Cụ thể, nếu bay Vietjet Air, khách hàng phải trả 6,5-7 triệu đồng. Con số này nếu bay với Bamboo Airway và Vietnam Airlines là 7-10 triệu đồng.

Các đơn vị vận tải khuyến cáo hành khách cần cẩn thận, tránh rơi vào cảnh mua phải vé giá hoặc mua với giá chênh lệch quá cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Để giải quyết vấn đề "lệch đầu" vé Tết, Vietnam Airlines giới thiệu giá vé ưu tiên cho hành khách bay lệch đầu Tết khi mua vé thương gia từ 15/8 đến 31/1/2023 và mua vé phổ thông từ ngày 15/8 đến hết dịp Tết.

Đại diện Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cho biết sẽ cung ứng hàng triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, trong giai đoạn từ 6/1/2023 đến 5/2/2023.

Trong khi đó, hãng Vietjet Air thông tin sẽ áp dụng chính sách "mua trước trả sau" cho dịp Tết.