Giá vé concert BlackPink ở Hà Nội có thể cao nhất là 10 triệu đồng

BlackPink đến Hà Nội đang là thông tin được quan tâm nhất trên mạng xã hội. Sân Mỹ Đình có sức chứa lớn, nhiều ý kiến cho rằng việc sở hữu vé không quá khó.

Thông tin BlackPink tổ chức concert trong 2 ngày 29/7-30/7 tại Sân vận động Mỹ Đình đang bùng nổ trên mạng xã hội Việt Nam. Tin tức trên được hàng trăm fanpage về Kpop, lĩnh vực giải trí chia sẻ. Bài viết thông báo lịch trình của BlackPink trên một số fanpage thậm chí nhận hàng chục nghìn lượt tương tác với rất nhiều bình luận.

Ngoài thông tin chính thức, lúc này, nhiều vấn đề khác được người hâm mộ bàn luận, chẳng hạn dự đoán giá vé, ước tính tổng chi phí với những khán giả ở xa… Người hâm mộ thậm chí đã lập nhóm và lên kế hoạch để đón BlackPink tới sân bay. Trong khi đó, những người khác tìm kiếm thông tin về phương tiện di chuyển, nơi ở tại Hà Nội.

Thông tin BlackPink tới Hà Nội đang chiếm lĩnh mạng xã hội Việt Nam.

Theo trang Everythingbkk, tháng 5, concert của BlackPink ở Thái Lan có giá vé từ 2.800 baht (khoảng 79 USD ) đến 14.800 baht ( 419 USD ) với 7 hạng vé khác nhau. Trong đó, với vé VIP giá 14.800 baht, khán giả có quyền được vào xem BlackPink trong quá trình tổng duyệt, kiểm tra âm thanh. Dựa trên giá vé từ concert Thái Lan, khán giả dự đoán giá vé đêm nhạc BlackPink tại Mỹ Đình tháng 7 tới có thể dao động từ 1,8 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Đặc biệt, với tầm vóc nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc và nổi tiếng toàn cầu, BlackPink không chỉ có lượng fan lớn mà độ nhận diện tại Việt Nam cũng cao. Do đó, không chỉ người hâm mộ mà dư luận, cộng đồng mạng nói chung cũng đang bày tỏ sự quan tâm. Việc nhiều người nổi tiếng Việt Nam chia sẻ thông tin càng khiến việc BlackPink tổ chức concert tại Hà Nội thêm nóng.

Phương Nga, Bình An đã nhiều lần tham dự concert của BlackPink ở các nước lân cận. Do đó, họ bày tỏ không thể bỏ qua cơ hội khi nhóm nhạc nhà YG Entertainment tới Hà Nội. Trong khi đó, Min, Anh Tú, Phương Linh, Phạm Quỳnh Anh… cũng bày tỏ sự hào hứng. Ninh Dương Lan Ngọc tâm sự các cháu của cô là fan của BlackPink. Do đó, nữ diễn viên nhắn nhủ quản lý mua giúp vé để các cháu tận hưởng niềm vui ngắm thần tượng xứ Hàn.

BlackPink đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Born Pink. Họ biểu diễn ở nhiều châu lục khác nhau và đây là lần đầu tiên nhóm tổ chức concert tại Việt Nam.