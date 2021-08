Giá vàng vượt 57 triệu đồng/lượng

Ngay khi giá vàng thế giới ghi nhận xu hướng phục hồi trở lại vùng 1.750 USD/ounce, giá vàng trong nước hôm qua và sáng nay đã tăng trở lại vùng trên 57 triệu đồng/lượng.

Sau giai đoạn giảm gần 90 USD trong 2 tuần vừa qua do áp lực bán tháo tăng cao, giá vàng thế giới đã chạm đáy 4 tháng gần nhất ở vùng 1.728 USD và phục hồi trở lại. Hiện cả giá vàng giao ngay và tương lai đều giao dịch trên vùng 1.750 USD , tương đương mức tăng hơn 1% so với đáy gần nhất.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn New York đóng cửa ở mức 1.753,9 USD /ounce. Dù chỉ tăng 2,1 USD so với phiên liền trước, nhưng đây là phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp của kim quý trên sàn này, so với đáy gần nhất, giá vàng tại đây đã tăng 26 USD , tương đương gần 1,5%.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện phổ biến ở mức 1.755,9 USD /ounce, tăng 1,6% so với đáy gần nhất.

Trền sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 10 chủ yếu biến động quanh mức 1.751,8 USD /ounce, tăng 1,3% so với đầu tuần.

Giá vàng trong nước tăng trở lại vùng giá 57 triệu đồng/lượng ngay khi vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi. Ảnh: Chí Hùng.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco Metals, nếu giá kim quý có thể đi ngang vùng 1.750 USD /ounce thêm một vài phiên, thị trường có thể xác nhận mức 1.728 USD tuần này là đáy ngắn hạn của giá vàng.

Trong 2 tuần trở lại đây, giá vàng thế giới đã chịu áp lực bán tháo mạnh của nhà đầu tư sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố số liệu việc làm và tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 tích cực hơn dự báo.

Bên cạnh đó, giá vàng còn chịu áp lực khi Mỹ thông qua các gói cứu trợ trị giá hàng nghìn tỷ USD để tăng tốc độ phục hồi nền kinh tế. Trong đó, Thượng viện Mỹ giữa tuần này đã thông qua kế hoạch ngân sách trị giá 3.500 tỷ USD ngay sau khi Nghị viện thông qua dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD trước đó một ngày.

Tại thị trường trong nước, do vẫn duy trì chênh lệch giá so với vàng thế giới ở mức cao, giá vàng trong nước đã tăng vượt mốc 57 triệu đồng/lượng ngay khi vàng thế giới có xu hướng phục hồi.

Hiện Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56,4 - 57,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với hôm qua nhưng đã tăng 200.000 đồng so với đầu tuần.

Tuy vậy, giá vàng tại đây hiện vẫn thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với cuối tháng 7.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội hiện cũng phổ biến ở 57,12 triệu/lượng, tăng 200.000 đồng so với phiên thứ 2.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) hôm nay cũng niêm yết giá vàng miếng ở 56,4 triệu/lượng (mua) và 57,1 triệu/lượng (bán), tăng 250.000 đồng so với đầu tuần. Tuy nhiên, giống SJC, nếu so với cuối tháng 7, giá vàng tại PNJ hiện vẫn thấp hơn gần 300.000 đồng/lượng.

Việc giá vàng thế giới tăng mạnh hơn giá trong nước 2 phiên gần đây đã kéo chênh lệch giữa 2 thị trường thu hẹp xuống còn 8,6 triệu đồng. Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt có giá khoảng 48,5 triệu đồng/lượng.

Tuy vậy, đây vẫn là mức chênh lệch rất cao giữa giá vàng trong nước và thế giới trong 2 năm trở lại đây. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người mua vàng trong nước đang phải trả giá đắt hơn gần 20% để mua cùng một lượng vàng so với thế giới.