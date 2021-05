Giá vàng vẫn trong thế khó

Giá vàng thế giới liên tục gặp khó tại mốc 1.800 USD/ounce, khiến vàng miếng trong nước cũng chưa thể trở lại giao dịch vùng 56 triệu đồng/lượng suốt hai tuần gần đây.

Cả thị trường vàng trong nước và thế giới đang cố gắng giao dịch để thoát khỏi vùng giá hiện tại. Giá vàng thế giới liên tục trồi sụt quanh vùng 1.770- 1.800 USD /ounce, kéo theo biến động giá trong nước ở vùng 55,6-55,8 triệu đồng/lượng tuần này tại các doanh nghiệp lớn.

Trên thị trường thế giới, sau khi không thể vượt qua mốc 1.800 USD /ounce trong phiên 4/5, giá vàng quay đầu giảm và đóng cửa ở mức 1.779 USD /ounce. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), kim quý thế giới một lần nữa tăng trở lại và đang tiến về ngưỡng tâm lý 1.800 USD quan trọng.

Trong đó, giá vàng giao ngay trên sàn New York đã tăng 7,6 USD , đóng cửa phiên đêm qua ở 1.786,6 USD /ounce. Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cũng giữ xu hướng tăng liên tục, hiện ở mức 1.788,4 USD /ounce, cao hơn 9,4 USD so với phiên liền trước.

Trên sàn Comex, giá vàng tương lai giao tháng 6 cũng ghi nhận mức tăng gần 7 USD , hiện cố định ở 1.782,6 USD /ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới giảm phiên 4/5 do chịu áp lực bán lớn từ giới đầu tư sau khi tiến sát ngưỡng tâm lý 1.800 USD . Ngoài ra, đà giảm còn được bổ trợ bởi tin tức Bộ Tài chính Mỹ cho biết có thể thực hiện các biện pháp bất thường để tài trợ chính phủ nếu giới hạn vay liên bang được khôi phục vào thời gian tới.

Kho bạc Mỹ cũng cảnh báo tình trạng có thể hết tiền mặt sớm hơn so với kế hoạch. Điều này đã khiến lợi tức trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng trở lại và gây áp lực lên giá vàng.

Tuy nhiên, trong phiên đêm qua, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm thì giá vàng đã tăng trở lại.

Ở trong nước, việc không có sự kiện lớn nào trên thị trường khiến giá vàng miếng hiện nay biến động phụ thuộc chính vào giá thế giới. Khi vàng thế giới chưa thể vượt mốc tâm lý 1.800 USD /ounce thì giá bán ra vàng miếng trong nước chưa thể trở lại vùng 56 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (6/5), hầu hết doanh nghiệp vàng lớn đều đã tăng giá mua - bán so với cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, vùng giá hiện tại vẫn ở mức trung bình tuần này.

Giá vàng miếng trong nước đã giao dịch dưới vùng 56 triệu đồng/lượng suốt 2 tuần. Ảnh: Việt Hùng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,4 - 55,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 90.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với cuối ngày hôm qua (5/5).

So với cùng giờ sáng, giá vàng tại đây cũng chỉ tăng hơn 100.000 đồng/lượng, thấp hơn đà tăng của vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội sáng nay cũng phổ biến ở 55,77 triệu đồng/lượng, tương đương phiên giao dịch thứ 2.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào vàng miếng ở 55,3 triệu/lượng và bán ra ở 55,7 triệu đồng, không thay đổi so với giá cuối ngày hôm qua nhưng đã tăng 100.000 đồng so với buổi sáng. So với đầu tuần, giá vàng do PNJ bán ra đã giảm 200.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 55,45 triệu/lượng, tăng 200.000 đồng; giá bán ra tại đây hiện phổ biến ở 55,78 triệu/lượng, tăng 80.000 đồng.

Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt có giá khoảng 50 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra gần 6 triệu đồng.