Giá vàng vẫn giảm sâu

Giá vàng thế giới đêm qua (giờ Việt Nam) lại quay đầu giảm hơn 12 USD xuống vùng 1.865 USD/ounce khiến giá trong nước sáng nay giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

Sau những phiên giao dịch hưng phấn đầu tuần, thị trường vàng thế giới bất ngờ bước vào giai đoạn tiêu cực nhất từ đầu năm 2020 khi những thông tin về vaccine chống Covid-19 đạt hiệu quả cao xuất hiện làm giá kim loại quý mất gần 5% chỉ sau ít giờ giao dịch.

Phục hồi trở lại vào phiên 10/11 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới đêm qua tiếp tục quay đầu giảm về vùng 1.865 USD , mức thấp nhất 3 tháng trở lại đây.

Trên sàn New York, giá vàng đóng cửa phiên 11/11 (giờ Mỹ) ở mức 1.865,2 USD /ounce, giảm 12,5 USD so với phiên liền trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện cũng thấp hơn gần 10 USD so với hôm qua, hiện phổ biến ở 1.868,9 USD .

Giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 giao dịch lần cuối hôm qua ở 1.863,5 USD , tương đương mức giảm ròng 12,9 USD trong ngày.

Kim loại quý thế giới vẫn giao dịch trong trạng thái thấp khi liên tiếp những thông tin về vaccine Covid-19 được các hãng dược phẩm và quốc gia lớn đưa ra.

Đêm qua, Nga cũng thông báo vaccine Sputnik V do nước này sản xuất đạt hiệu quả tới 92%. Sau thông tin này, giá vàng thế giới đã quay đầu giảm tại hầu hết sàn giao dịch.

Diễn biến kém tích cực của giá vàng thế giới khiến giá trong nước liên tục giảm sâu. Đến sáng nay (12/11), giá bán tại hầu hết doanh nghiệp đã giảm về vùng thấp nhất tháng 10, khoảng 56,3 triệu/lượng.

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,85 - 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm phiên thứ 3 liên tiếp và thấp hơn 80.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nếu tính từ đầu tuần, giá vàng SJC đã giảm gần 600.000 đồng/lượng do ảnh hưởng của giá vàng thế giới.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng tại cả 4 khu vực TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ ở mức 55,8 - 56,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, giá tại đây đã giảm 100.000 đồng ở cả 2 chiều.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng ở giá 55,8 triệu/lượng và bán ra ở 56,25 triệu/lượng, giữ nguyên giá mua nhưng giảm 200.000 đồng giá bán. DOJI cũng là doanh nghiệp niêm yết giá bán vàng miếng thấp nhất thị trường sáng nay.

Giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện dao động trong khoảng 52,35 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá trong nước 4 triệu đồng.

Theo đại diện các doanh nghiệp, giá vàng trong nước vẫn bị ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới. Tuy nhiên, giá trong nước không giảm sâu do không chịu áp lực bán mạnh như thị trường quốc tế.

Ngoài ra, việc giá vàng thế giới giảm mạnh những phiên vừa qua không mang tính xu hướng mà do tâm lý nhất thời của nhà đầu tư, vì vậy, kim quý thế giới được dự báo sẽ sớm trở lại mốc trên 1.900 USD /ounce.

Theo ông Gary Wagner, sự kết hợp giữa đà tăng của chứng khoán và sức mạnh đồng USD, cùng lợi suất trái phiếu cao hơn đã khiến tâm lý thị trường vàng suy yếu.

Kể từ tuần đầu tiên của tháng 8, khi giá vàng tương lai đạt mức giá cao kỷ lục 2.088 USD , giá vàng đã liên tục suy giảm về các mốc thấp hơn. Lần tăng duy nhất kể từ khi đạt mức cao kỷ lục nói trên diễn ra vào phiên 9/11, khi giá vàng tương lai được đẩy lên mức 1.960 USD trong thời gian ngắn.

Dưới góc độ kỹ thuật, giá vàng thế giới được hỗ trợ mạnh ở mức 1.850 USD /ounce. Trường hợp giá vàng bị bán quá mức hỗ trợ nói trên, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ xuất hiện ở 1.768 USD .