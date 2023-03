Giá vàng trong nước trầm lắng

Sau cao điểm kinh doanh dịp vía Thần Tài, thị trường vàng trong nước đã duy trì xu hướng đi ngang và giảm liên tục khiến người mua vàng từ đó đến nay lỗ nặng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay (4/3) Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 66,2 - 66,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua (3/3).

Tương tự, giá vàng nhẫn loại 99,99 của nhà vàng này cũng tăng thêm 200.000 đồng, lên mức 53,45 triệu/lượng (mua) và 54,35 triệu đồng (bán).

Tuy nhiên, nếu so với đầu năm, giá mua - bán cả vàng miếng và vàng nhẫn tại đây đều đã sụt giảm mạnh.

Cụ thể, xét trên biểu đồ hàng ngày, giá vàng tại SJC đã giảm liên tục từ cuối tháng 1, thời điểm vàng miếng được niêm yết ở mức 67,7 - 68,7 triệu/lượng (mua - bán). Đây cũng là thời điểm thị trường vàng trong nước bắt đầu bước vào mùa cao điểm kinh doanh vía Thần Tài.

Trong giai đoạn sau đó, giá vàng miếng vẫn ghi nhận các đợt tăng giá ngắn hạn nhưng xu hướng chung là đi ngang và giảm.

Giá vàng trong nước liên tục đi xuống khiến người mua vàng từ đầu năm đến nay lỗ nặng. Ảnh: Trương Hiệu.

Nếu so với mức giá cao nhất ghi nhận từ cuối tháng 1, đến nay, giá mặt hàng này đã giảm 1,8 triệu đồng/lượng. Cộng với cả chênh lệch giá mua - bán doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng miếng SJC từ cuối tháng 1 đến nay đang phải chịu khoản lỗ 2,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, với vàng nhẫn, giá mặt hàng này cũng đã giảm gần 2 triệu/lượng từ cuối tháng 1 đến nay. Cộng với chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng nhẫn đang chịu khoản lỗ gần 3 triệu đồng/lượng.

Xu hướng này cũng ghi nhận với giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Trong đó, giá vàng miếng tại đây hiện giao dịch ở mức 66,25 - 66,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Với sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, giá niêm yết của PNJ hiện ở mức 53,7 - 54,7 triệu/lượng, tăng hơn 350.000 đồng.

Giống với SJC, giá các mặt hàng vàng tại PNJ hiện đều thấp hơn nhiều so với cuối tháng 1. Trong đó, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này đã giảm 1,55 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn giảm 2,1 triệu đồng. Diễn biến này cũng khiến toàn bộ người mua vàng tại PNJ từ cuối tháng 1 đến nay đều đang thua lỗ.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIỮ XU HƯỚNG GIẢM TỪ CUỐI THÁNG 1 Biểu đồ giá vàng miếng SJC gần đây. Nguồn: SJC; Tổng hợp. Nhãn Ngày 25/1 26 27 28 30 31 Ngày 1/2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 Ngày 1/3 2 3 4 Mua vào triệu đồng/lượng 66.9 66.9 67.4 67.7 66.4 66.2 66.6 67 66.7 66.4 66.4 66.55 66.7 66.55 66.5 66.6 66.45 66.6 66.4 66.35 66.25 66.3 66.3 66.2 66.3 66.3 66.3 66.1 66.05 66.1 66.25 66.15 66.1 66.2 Bán ra

67.9 67.9 68.4 68.7 67.4 67.6 67.4 67.8 67.5 67.4 67.2 67.35 67.5 67.35 67.3 67.4 67.25 67.4 67.2 67.15 67.05 67.1 67.1 67 67.1 67 67 66.9 66.75 66.8 66.95 66.85 66.8 66.9

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng miếng hiện phổ biến giao dịch ở mức 66,15 - 66,8 triệu/lượng, không đổi so với chốt phiên trước. Trong khi Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đưa ra mức giá 66,2 - 66,83 triệu/lượng với mặt hàng này, tăng nhẹ so với cuối ngày hôm qua. Tuy vậy, so với cuối tháng 1, giá giao dịch tại các doanh nghiệp này đều thấp hơn 1,5-2 triệu đồng.

Sau khi tăng mạnh trước ngày vía Thần Tài (cuối tháng 1), giá vàng trong nước đã ghi nhận những đợt giảm mạnh liên tiếp. Sâu nhất diễn ra sau ngày vía Thần Tài khoảng một tuần, giá vàng miếng SJC có thời điểm lao dốc về mức 66,4 - 67,4 triệu/lượng khiến người mua lỗ nặng chỉ sau vài ngày.

Tính riêng tuần này, dù bật tăng trong phiên hôm nay so với cuối tuần trước, thị trường vàng trong nước vẫn ghi nhận xu hướng giảm.

Theo đó, giá vàng miếng chốt phiên cuối tuần trước ở mức 66,3 - 67 triệu đồng/lượng và giảm nhanh trong các phiên đầu tuần, thấp nhất giao dịch ở 66 - 67,7 triệu/lượng trong ngày 27/2, trước khi bật tăng trở lại vào cuối tuần.

Tính chung cả tuần, giá vàng miếng trong nước vẫn giảm 100.000 đồng, trong khi đó, giá vàng nhẫn nhờ hưởng lợi từ xu hướng phục hồi của vàng thế giới đã tăng 400.000 đồng giai đoạn này.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới hiện giao dịch phổ biến ở mức trên 1.855 USD /ounce, tăng hơn 20 USD trong phiên gần nhất. Nếu tính trong một tuần qua, giá kim quý thế giới đã tăng gần 45 USD , tương đương 2,46%. Tuy vậy, mức giá này vẫn thấp hơn 2,93% so với giá cách đây một tháng.

Tính theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới hiện quy đổi ra tiền Việt vào khoảng khoảng 53,5 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn 13,4 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC và thấp hơn gần 1 triệu đồng so với vàng nhẫn trong nước.