Giá vàng trong nước thoát khỏi đáy 3 tháng

Việc giá vàng thế giới ghi nhận phiên tăng thứ 2 liên tiếp đã giúp giá mua vào vàng miếng trong nước trở lại mốc 55 triệu/lượng và chính thức thoát khỏi vùng đáy 3 tháng.

Sau phiên lao dốc đầu tuần này, giá vàng thế giới đã ghi nhận phiên phục hồi thứ 2 liên tiếp, đưa giá kim loại quý trở lại các mốc hỗ trợ quan trọng 1.715 USD và 1.730 USD /ounce.

Trong đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng trên sàn New York, đóng cửa ở mức 1.726,9 USD /ounce, cao hơn 10,5 USD so với phiên liền trước. Nếu so với đáy đầu tuần này, kim loại quý tại đây đã tăng 44 USD chỉ sau 2 ngày, tương đương 2,6% giá trị.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cũng phổ biến giao dịch với đà tăng trong đêm qua, hiện ở mức 1.731,2 USD /ounce, cao hơn gần 15 USD so với phiên 9/3 và 48 USD so với phiên đầu tuần 8/3 theo giờ Mỹ.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 đêm qua cũng duy trì mức tăng 8,1 USD , hiện cố định ở mức 1.725 USD /ounce, thoát khỏi đáy 9 tháng ghi nhận trước đó.

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tiếp đà phục hồi đêm qua là phản ứng của thị trường trước thông tin Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cứu trợ Covid-19 trị giá 1.900 tỷ USD . Đối tượng của gói cứu trợ này bao gồm mọi người dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi đại dịch, trong đó có điều khoảng 1.400 USD sẽ được chuyển thẳng cho mỗi cá nhân có thu nhập ít hơn 80.000 USD /năm.

Gói kích thích dự kiến được Tổng thống Joe Biden ký ban hành vào cuối tuần này. Điều này sẽ kéo theo sức mạnh đồng USD suy yếu khi có thêm gần 2.000 tỷ USD ghi nhận vào khoản nợ quốc gia.

Trong đêm qua, chỉ số USD Index cũng giảm 0,2%, hiện cố định ở mức 91,77 điểm. Đà giảm của đồng USD tương đương với khoảng 50% mức tăng của giá vàng đêm qua.

Một yếu tố khác khiến giá vàng giảm sâu trước đó là lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong đêm qua, tỷ suất này cũng đã rơi khỏi vùng cao nhất 1 năm, hiện phổ biến ở mức trên 1,5%. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ sớm ghi nhận biến động mạnh trong bối cảnh dòng tiến mới sắp gia nhập thị trường.

Tại thị trường trong nước, việc vàng thế giới tăng mạnh 2 phiên liên tiếp đã giúp các doanh nghiệp có cơ sở để đưa giá mua trở lại mốc 55 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng trong nước đã thoát khỏi vùng đáy kể từ đầu năm 2021. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng nay, hầu hết doanh nghiệp vàng đều nâng giá mua - bán lên 200.000-300.000 đồng/lượng so với cuối ngày 10/3.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,2 - 55,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 220.000 đồng so với giá đóng cửa ngày hôm qua.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC bán ra hiện phổ biến ở mức 55,62 triệu/lượng, cũng cao hơn giá giao dịch bình quân phiên liền trước khoảng 200.000 đồng. Đà tăng 2 phiên liên tiếp cũng giúp giá vàng miếng hiện giao dịch tương đương với tuần trước.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở 55,1 triệu/lượng (mua) và 55,5 triệu/lượng (bán). So với cuối phiên 10/3, giá tại đây đã tăng 200.000 đồng chiều mua và 150.000 đồng chiều bán. Nếu so với cùng giờ sáng, giá vàng tại đây đã tăng tới 300.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào với giá 55,2 triệu/lượng, cao hơn 250.000 đồng; giá bán ra hiện phổ biến ở mức 55,6 triệu/lượng, tăng 150.000 đồng so với cuối phiên liền trước.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 48,3 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra 7,3 triệu đồng.