Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới gần 10 triệu đồng

Trong bối cảnh giá vàng quốc tế giảm sâu về dưới 1.770 USD/ounce, chênh lệch giá trong nước và thế giới quy đổi đã bị nới rộng lên mức 9,7 triệu đồng/lượng.

Đúng với dự báo của nhiều chuyên gia trước đó, thị trường vàng thế giới phản ứng tiêu cực trước thông tin chính sách tiền tệ mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào đêm qua (theo giờ Việt Nam).

Cụ thể, FED thông báo về việc bắt đầu quá trình giảm bớt lượng mua tài sản hàng tháng ngay từ tháng 11 này. Mức giảm dự kiến từ 120 tỷ USD /tháng hiện tại xuống 105 tỷ USD /tháng trong đợt điều chỉnh đầu tiên.

Giá trị mua trái phiếu và các khoản chứng khoán thế chấp này sẽ giảm dần từ nay cho đến tháng 6/2022.

Thông tin này khiến thị trường tài chính thế giới phản ứng mạnh. Trong đó, thị trường kim quý chịu tác động tiêu cực.

Trên sàn New York, giá kim quý phiên 3/11 (giờ Mỹ) giao dịch thấp hơn 18,4 USD , đóng cửa ở 1.769,3 USD /ounce, tương đương mức giảm ròng hơn 1% trong ngày.

Giá vàng châu Á trên sàn Kitco có thời điểm cũng giảm xuống vùng 1.760 USD /ounce, tương đương mức giảm 1,5%. Tuy nhiên, giá vàng tại đây đang ghi nhận xu hướng phục hồi, hiện phổ biến giao dịch ở mức 1.775,1 USD , thấp hơn 12,6 USD so với cuối phiên liền trước.

Diễn biến giá vàng thế giới gần đây. Nguồn: Tradingview.

Trên thị trường tương lai, giá hợp đồng vàng giao tháng 12 cũng giảm 19,3 USD trong đêm qua, tương đương mức giảm ròng gần 1,1%, hiện cố định ở 1.770,1 USD /ounce.

Trong phiên vừa qua, ngoài xu hướng bán giá thấp của các nhà đầu tư trước lo ngại về những chính sách tiền tệ mới của FED, giá vàng còn chịu tác động từ sức mạnh đồng USD tăng lên.

Theo đó, chỉ số USD-Index đo sức mạnh đồng bạc xanh đêm qua đã tăng 0,23%, hiện cố định ở 93,86 điểm.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm sâu, giá vàng miếng trong nước sáng nay (4/11) tại các doanh nghiệp trong nước cũng ghi nhận xu hướng tương tự, nhưng đà giảm thấp hơn rất nhiều.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay chỉ giảm giá mua - bán vàng miếng đi 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua, hiện phổ biến ở 57,8 - 58,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Dù giảm so với phiên 3/11, nhưng vùng giá hiện tại của vàng miếng SJC vẫn cao hơn mặt bằng giao dịch trong nhiều tháng trở lại đây. So với cuối tuần trước, giá vàng miếng SJC hiện vẫn cao hơn 50.000 đồng/lượng. Còn nếu so với một tháng trước, mức tăng vẫn là 1,3 triệu đồng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC, Tổng hợp Nhãn 17/10 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1/11 2 3 4 Mua vào triệu đồng/lượng 57 57.1 57.4 57.35 57.65 57.5 57.55 57.55 57.55 57.7 57.9 57.8 57.8 57.75 57.75 57.6 57.85 57.9 57.8 Bán ra

57.7 57.8 58.1 58.05 58.35 58.2 58.25 58.25 58.25 58.4 58.6 58.5 58.5 58.45 58.45 58.3 58.55 58.6 58.5

Tương tự, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở 57,7 triệu/lượng (mua) và 58,4 triệu/lượng (bán). So với cuối ngày 3/11, PNJ đã giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào nhưng không thay đổi giá bán ra.

Dù thấp hơn 300.000 đồng so với mức đỉnh ghi nhận được trong phiên 28/10, vùng giá hiện tại mà PNJ bán ra với mặt hàng vàng miếng vẫn ở mức cao so với nhiều tháng trở lại đây.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng nay cũng giảm giá mua - bán vàng miếng đi 100.000 đồng, hiện chấp nhận mua vào ở mức 57,75 triệu/lượng và bán ra ở 58,35 triệu đồng.

Tương tự SJC và PNJ, đây vẫn là vùng giá cao hơn nhiều so với mức giá chính doanh nghiệp này cách đây một tháng.

Với việc chỉ giảm 50.000-100.000 đồng/lượng trong phiên hôm nay, giá vàng miếng trong nước đã nới rộng chênh lệch so với vàng thế giới lên mức 9,7 triệu đồng. Trong đó, giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện vào khoảng 48,8 triệu đồng/lượng.

Điều này đồng nghĩa với việc người mua vàng miếng trong nước đang phải trả mức giá đắt hơn gần 20% để sở hữu cùng một lượng vàng như thế giới.