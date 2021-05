Giá vàng tiếp tục tăng

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhẹ trong đêm qua giúp giá vàng trong nước tăng phiên thứ 4 liên tiếp vào sáng nay, nâng cả giá mua và bán vượt trên vùng 56 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng thế giới khép lại phiên giao dịch đầu tuần mới (10-15/5) với xu hướng biến động thấp hơn so với cuối tuần trước. Tuy nhiên, giá kim quý tại hầu hết sàn giao dịch vẫn giữ được xu hướng tăng so với tuần liền trước.

Cụ thể, giá vàng giao ngay trên sàn New York đêm qua đóng cửa ở mức 1.836 USD /ounce, tăng 5,3 USD so với phiên cuối tuần trước. Đây đã là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của giá vàng thế giới từ tuần trước và là mức cao nhất mà kim quý đạt được kể từ đầu tháng 2 đến nay.

So với đáy giai đoạn này (phiên 30/3), giá kim quý thế giới hiện cao hơn tới 160 USD , tương đương mức tăng ròng hơn 9,6% chỉ trong chưa đầy một tháng rưỡi.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện cũng giữ xu hướng tăng, phổ biến giao dịch ở mức 1.836,6 USD /ounce.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 cũng tăng 6,3 USD so với cuối tuần trước, hiện cố định ở mức 1.837,6 USD /ounce.

Giá vàng thế giới sau khi dễ dàng vượt qua các ngưỡng tâm lý 1.800 USD và 1.830 USD cuối tuần trước, đang có diễn biến tạo nền mới trước khi xác định xu hướng tăng, giảm trong ngắn hạn.

Theo chỉ số Kitco Gold Index (KGX), mức tăng của vàng đêm qua chủ yếu đến từ việc các nhà đầu tư đặt mua với giá cao hơn 5,85 USD . Ngược lại, tác động của đồng USD đã khiến giá vàng sụt giảm 0,55 USD . Kết hợp 2 yếu tố này đã dẫn tới mức tăng 5,3 USD của kim loại quý giao ngay.

Trong phiên đêm qua, chỉ số USD Index chủ yếu giữ xu hướng đi ngang, phổ biến ở mức 90,26 điểm, vùng thấp nhất kể từ đầu năm.

Diễn biến tăng liên tiếp của giá vàng thế giới thời gian qua cũng tác động tương tự lên giá vàng miếng trong nước. Hiện cả giá mua và bán vàng trong nước đều đã được các doanh nghiệp niêm yết trên cùng 56 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56,02 - 56,37 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 120.000 đồng giá mua và 70.000 đồng giá bán so với cuối ngày hôm qua (10/5).

Đây là vùng cao nhất của giá vàng miếng do SJC bán ra kể từ cuối tháng 2, và cũng là lần đầu tiên giá mua vào vàng miếng SJC trở lại vùng 56 triệu đồng/lượng sau 11 tuần giao dịch.

Tương tự, giá vàng SJC bán ra khu vực Hà Nội sáng nay cũng phổ biến ở mức 56,39 triệu đồng/lượng, cao hơn giá trung bình tuần trước khoảng 700.000 đồng mỗi lượng.

Sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vàng miếng ở mức 55,9 triệu/lượng, nhưng nâng giá bán lên 56,3 triệu đồng/lượng, cao hơn 50.000 đồng so với hôm qua. Nếu so với đầu tuần trước, giá vàng miếng do PNJ bán ra cũng đã tăng xấp xỉ 800.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 55,9 triệu đồng/lượng, cũng không thay đổi so với hôm qua. Tuy nhiên, giá bán ra tại đây hiện ở mức 56,35 triệu/lượng, tăng 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua.

Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 51,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra trên 5 triệu đồng.