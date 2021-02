Giá vàng tiếp tục tăng

Sau khi bật tăng trở lại vùng trên 1.830 USD phiên 8/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong khi thị trường trong nước đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

Trong phiên giao dịch đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá vàng tại hầu hết thị trường đều ghi nhận xu hướng tăng so với phiên liền trước. Cụ thể, sau khi đóng cửa ở mức trên 1.830 USD /ounce phiên 8/2 (giờ Mỹ), giá vàng vật chất trên sàn New York đêm qua tiếp tục tăng thêm 7,4 USD , đóng cửa ở mức 1.837,8 USD /ounce. Dù vẫn thấp hơn gần 30 USD so với đầu tuần trước, nhưng vùng giá hiện tại của vàng đã cao hơn gần 50 USD so với đáy cuối tuần vừa qua, tương đương mức tăng gần 2,8% giá trị.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á hiện cũng phổ biến ở mức 1.842,5 USD /ounce, cao hơn 12 USD so với đóng cửa phiên liền trước. Đây là vùng giá cao nhất mà kim loại quý ghi nhận được trong 5 phiên gần đây.

Trên thị trường tương lai Comex, giá hợp đồng vàng giao tháng 4 hiện cố định ở mức 1.838,8 USD /ounce, tương đương mức tăng ròng 4,6 USD (0,25%).

Giá vàng thế giới đã tăng liên tục từ cuối tuần trước khi mặt hàng này đóng cửa dưới vùng 1.800 USD /ounce, ở mức xấp xỉ 1.793 USD . Nếu so với đỉnh đạt được trong phiên đêm qua (gần 1.850 USD ), kim loại quý có thời điểm đã tăng gần 60 USD .

Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong khi thị trường vàng tại Việt Nam đã bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 kéo dài một tuần. Ảnh: Chí Hùng.

Tuy nhiên ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích kim loại quý của Kitco cho rằng đà tăng của vàng đang suy yếu và kim loại quý có thể chỉ đi ngang vùng 1.840- 1.850 USD /ounce trong thời gian tới.

Nguyên nhân chủ yếu do sự chú ý ngắn hạn của các nhà đầu tư đang tập trung vào bitcoin. Trong 2 ngày gần đây, sau khi Tesla của tỷ phú Elon Musk tuyên bố đầu tư 1,5 tỷ USD vào thị trường tiền ảo này, giá bitcoin đã tăng chóng mặt, hiện phổ biến ở mức 46.500 USD /BTC, tương đương gần 1,1 tỷ đồng /BTC theo tiền Việt. Tính trong 7 ngày gần nhất, giá đồng tiền ảo này cũng đã tăng gần 30% chủ yếu nhờ tâm lý tích cực của nhà đầu tư khi chứng kiến một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới đầu tư.

Không chỉ riêng bitcoin, Tesla và tỷ phú Elon Musk còn đang xem xét đa dạng hóa danh mục đầu tư của công ty vào các tài sản khác bao gồm cả vàng.

Trong một hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán tháng 1/2021, Tesla cho biết đã cập nhật chính sách đầu tư nhằm đa dạng hóa danh mục hơn nữa và tối đa hóa lợi nhuận trên lượng tiền mặt mà công ty nắm giữ.

“Là một phần của chính sách đã được Ban kiểm toán của HĐQT thông qua, chúng tôi có thể đầu tư một phần tiền mặt vào một số tài sản dự trữ thay thế bao gồm tài sản kỹ thuật số, vàng thỏi, quỹ trao đổi vàng và các tài sản khác như được chỉ định trong tương lai”, báo của của Tesla viết.

Với thông báo này, CEO và ban lãnh đạo Tesla đang nhận định trong tương lai nhiều tài sản khác sẽ vượt giá trị so với việc nắm giữ đồng USD.

Tuy nhiên, phản ứng của thị trường vàng đã không tích cực như kỳ vọng với thị trường bitcoin. Vì vậy, giá vàng sẽ khó tăng vọt trong thời gian tới khi nhà đầu tư đang dồn hết chú ý vào thị trường tiền ảo.

Theo các chuyên gia, trong tương lai, việc tiếp tục tung các gói kích thích tài khóa sẽ làm tăng nợ quốc gia và thâm hụt ngân sách của Mỹ và dẫn đến việc đồng USD giảm giá. Dù vàng không ghi nhận mức ​​tăng mạnh như bitcoin 2 phiên vừa qua nhưng việc đa dạng hóa tài sản không sử dụng (tiền mặt) của Tesla vẫn là động thái tích cực.

Về phía thị trường vàng, mặt hàng này có thể được hưởng lợi sau khi con sốt bitcoin qua đi vì ngoài tâm lý từ việc Tesla đầu tư, kim loại quý vẫn có nhiều trợ lực cơ bản khác như dịch bệnh phức tạp, lạm phát gia tăng và các gói kích thích kinh tế mới…