Giá vàng tiếp tục tăng cao

Giá vàng thế giới phục hồi sát mốc 1.770 USD/ounce trong phiên đêm qua (giờ Việt Nam), tiếp tục hỗ trợ giá vàng miếng trong nước tăng lên mức cao mới.

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 4/10 (giờ Mỹ), cả giá vàng giao ngay và tương lai đều đã ghi nhận mức tăng trên dưới 10 USD /ounce, đưa giá kim quý lên vùng cao nhất 2 tuần gần đây.

Cụ thể, giá vàng giao ngay trên sàn New York đêm qua đã tăng 8,9 USD so với cuối tuần trước, đóng cửa ở 1.769,9 USD /ounce. Đây đã là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của vàng giao ngay, kéo dài từ tuần trước đến nay. So với đáy ghi nhận trong phiên 29/9, giá kim quý đã tăng một mạch 45 USD trong chưa đầy một tuần, tương đương mức tăng ròng 2,6%.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco hiện phổ biến giao dịch ở mức 1.764,2 USD /ounce, cũng cao hơn 3 USD so với phiên liền trước. Trên thị trường tương lai, giá hợp đồng vàng giao tháng 12 đêm qua đã tăng 12 USD , hiện cố định ở mức 1.770,4 USD /ounce.

Theo ông Gary Wagner, chuyên gia phân tích giá vàng của Kitco, giá mặt hàng này tăng liên tiếp gần đây có nguyên nhân từ việc dòng tiền của các nhà đầu tư tìm đến vàng, thị trường cổ phiếu Mỹ giảm và đồng USD suy yếu.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua, cả 3 chỉ số chính đều đóng cửa giảm điểm so với cuối tuần trước. Trong đó, chỉ số NASDAQ ghi nhận mức giảm mạnh nhất, lên tới 2,14%. Tương tự, chỉ số S&P 500 cũng mất 1,3% và chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 0,94%.

Giá vàng thế giới đã tăng 45 USD trong chưa đầy một tuần gần đây. Ảnh: Bloomberg.

Chỉ số USD-Index đo sức mạnh đồng bạc xanh sau khi tăng lên vùng 94,5 điểm vào đầu tuần trước cũng đã giảm liên tục, hiện phổ biến giao dịch quanh mức 93,9 điểm.

Trong khi đó, tâm lý lo ngại về việc thắt chặt các chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khiến dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn an toàn như vàng tăng lên.

Theo ông Wagner, dưới góc độ kỹ thuật, giá vàng sẽ gặp mức kháng cự ở vùng 1.770 USD /ounce hiện tại. Đây cũng là vùng giá trung bình trong 50 ngày gần nhất của kim loại quý. Để tiếp tục xu hướng tăng, giá vàng cần vượt vùng giá này ngay trong tuần đầu tiên của tháng 10.

Với diễn biến tích cực của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước cũng đang có xu hướng tăng nhiều phiên liên tiếp.

Sáng nay, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục nâng giá mua - bán vàng miếng thêm 50.000 đồng, hiện ở mức 56,75 - 57,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

So với đầu tuần trước, giá vàng miếng tại SJC đã tăng tới 600.000 đồng/lượng, mức tăng mạnh nhất nhiều tháng. Vùng 57,45 triệu đồng cũng là vùng giá cao nhất mà vàng miếng SJC ghi nhận được trong hơn 1 tháng trở lại đây.

Tương tự, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay cũng tăng giá vàng miếng phiên thứ 4 liên tiếp, hiện mua vào ở mức 56,7 triệu/lượng và bán ra ở 57,6 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng miếng tại đây đã tăng 100.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán. Còn nếu so một tuần trước đó, giá vàng miếng tại PNJ cũng đã tăng nửa triệu đồng.

Với giá vàng nhẫn do PNJ chế tác, sau nhiều phiên đi ngang liên tiếp, vàng nhẫn tại doanh nghiệp này cũng đã ghi nhận phiên tăng trở lại, hiện phổ biến ở mức 50,4 - 51,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng giá mua và 100.000 đồng giá bán so với phiên 4/10.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sau phiên giảm sâu giá vàng miếng hôm qua, đến sáng nay cũng đã điều chỉnh tăng trở lại. Hiện DOJI chấp nhuận mua vào vàng miếng với giá 56,75 triệu/lượng, cao hơn 150.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Giá bán ra tại đây phổ biến ở mức 57,65 triệu/lượng, tăng 250.000 đồng.

Với việc giá vàng trong nước và thế giới diễn biến cùng chiều, chênh lệch giữa 2 thị trường hiện vẫn duy trì ở mức gần 9 triệu/lượng (tùy doanh nghiệp). Giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện vào khoảng 48,8 triệu đồng/lượng.