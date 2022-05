Giá vàng tiếp tục suy giảm, USD neo mức cao

Trái ngược với diễn biến giảm liên tục của giá vàng trong nước, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do lại liên tục tăng và duy trì ở vùng giá cao gần đây.

Sau phiên giao dịch đầu tuần phục hồi tích cực khi tăng trở lại vùng 1.820 USD /ounce, giá vàng thế giới giao ngay lại đối mặt với áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư, kéo giá trở lại vùng 1.810 USD .

Cụ thể, trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn New York đóng cửa ở mức 1.815,7 USD /ounce, giảm tương ứng 8,2 USD so với phiên liền trước. Xét trên biểu đồ giá hàng ngày, kim quý thế giới vẫn đang trong xu hướng giảm 4 tuần liên tiếp.

Diễn biến tiêu cực hơn còn ghi nhận với giá giao dịch trên sàn Kitco khi đã giảm về mốc 1.810,9 USD , thấp hơn 13 USD so với phiên trước đó.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới quay đầu giảm, thị trường vàng trong nước cũng ghi nhận xu hướng tương tự, tập trung chủ yếu ở các mặt hàng vàng nhẫn.

Giá bán USD đã tăng mạnh từ đầu tháng 4 đến nay trên cả kênh ngân hàng thương mại và thị trường tự do. Ảnh: Nam Khánh.

Giá vàng tiếp đà giảm

Trong phiên sáng 18/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vẫn niêm yết giá vàng miếng ở mức 68,25 - 69,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên 17/5.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn SJC loại 99,99% đã giảm về mức 53,8 triệu/lượng (mua) và 54,8 triệu/lượng (bán), thấp hơn 200.000 đồng so với phiên liền trước. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của mặt hàng vàng này, tính trong 1 tuần gần nhất, trong khi giá vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng thì giá vàng nhẫn tại đây cũng đã mất 750.000 đồng/lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), khi giá bán vàng miếng vẫn duy trì ở mức 69,25 triệu/lượng, còn giá vàng nhẫn tiếp tục giảm.

Hiện vàng nhẫn do PNJ tự chế tác được mua vào ở mức 53,7 triệu/lượng và bán ra ở 54,8 triệu đồng. So với phiên hôm qua, giá tại đây đã thấp hơn 200.000 đồng/lượng, còn nếu so với một tuần trước, mức giảm đã lên tới 1 triệu đồng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG NHẪN PNJ MỘT THÁNG QUA Nguồn: PNJ; Tổng hợp Nhãn 18/4 19 20 21 22 23 24 25/4 26 27 28 29 30/4 1/5 2 3 4 5 6 7 8/5 9 10 11 12 13 14/5 15 16 17 18/5 Mua vào triệu đồng/lượng 56.3 56.4 55.9 55.8 55.7 55.6 55.6 55.4 55 55 54.6 54.6 54.6 54.6 54.6 55 54.5 55.1 54.5 54.6 54.6 54.7 54.4 54.3 54.7 54.3 54.3 54.3 54.3 53.9 53.7 Bán ra

57.3 57.5 57 56.9 56.8 56.7 56.7 56.5 56.1 56.1 55.7 55.7 55.7 55.7 55.7 56.1 55.6 56.2 55.6 55.7 55.7 55.8 55.5 55.4 55.8 55.4 55.4 55.4 55.4 55 54.8

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng nhẫn PNJ đã ghi nhận xu hướng giảm một mạch 2,7 triệu đồng/lượng trong một tháng qua. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán doanh nghiệp đưa ra, người mua vàng nhẫn PNJ từ giữa tháng 4 đến nay đã chịu khoản lỗ 3,8 triệu đồng/lượng, tương đương 6,6% giá trị đầu tư.

Cũng trong sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI chấp nhận mua vào vàng miếng ở mức 68,15 triệu/lượng, giảm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua và thấp hơn 200.000 đồng so với cùng giờ sáng. Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá bán, hiện ở mức 69 triệu đồng.

Hiện giá vàng tại hầu hết doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Phú Quý, Vàng Mi Hồng… đều ghi nhận xu hướng giảm. Trong đó, giá bán vàng miếng tại các doanh nghiệp này đã giảm về sát mốc 69 triệu/lượng, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động quanh vùng 54,6-54,8 triệu/lượng.

Nếu tính từ đầu tháng 4 đến nay, giá vàng tại tất cả doanh nghiệp trong nước đều đã sụt giảm.

USD neo giá cao

Trong bối cảnh cả giá vàng và chứng khoán đều giảm trong thời gian qua, thị trường tài chính tiền tệ lại ghi nhận giá bán USD tăng mạnh trên cả kênh chính thức và tự do.

Cụ thể, sau chuỗi tăng liên tục từ tháng 4, giá bán USD tại các ngân hàng thương mại trong nước hiện phổ biến được neo ở vùng trên dưới 23.250 đồng/USD, cao nhất kể từ tháng 4/2021.

Hiện cả BIDV và Vietcombank đều niêm yết giá mua USD ở mức 22.985 đồng/USD và bán ra ở mức 23.265 đồng/USD. Tương tự, VietinBank hiện chấp nhận mua vào đồng bạc xanh ở mức 22.979 đồng/USD và bán ra ở 23.259 đồng/USD; Agribank niêm yết ở mức 22.950-23.230 đồng/USD (mua vào - bán ra).

TỶ GIÁ USD/VND TỪ ĐẦU THÁNG 4 TẠI VIETCOMBANK Nguồn: Vietcombank; Tổng hợp Nhãn 4/4 5 6 7 8 9 11/4 12 13 14 15 16/4 18 19 20 21 22 23/4 25 26 27 28 29/4 3/5 4 5 6 7 9/5 10 11 12 13 14 16/5 16 18/5 Mua vào đồng/USD 22700 22730 22730 22720 22720 22720 22720 22750 22740 22760 22760 22760 22780 22815 22825 22825 22830 22830 22840 22840 22825 22810 22815 22815 22810 22810 22810 22810 22815 22795 22920 22950 22950 22950 22950 22990 22985 Bán ra

22980 23010 23010 23000 23000 23000 23000 23025 23020 23040 23040 23040 23060 23095 23105 23105 23110 23110 23120 23120 23105 23090 23095 23095 23110 23090 23090 23090 23095 23075 23200 23230 23230 23230 23230 23270 23265

Với nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank hiện bán ra ở mức 23.260 đồng/USD, trong khi HDBank, Eximbank, ACB… phổ biến niêm yết quanh vùng 23.230 đồng/USD.

So với đầu tháng 4, giá bán USD tại tất cả ngân hàng thương mại đều đã tăng xấp xỉ 250-350 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD hiện phổ biến giao dịch ở mức 23.770 - 23.950 đồng (mua vào - bán ra), dù đã giảm so với cuối tuần trước nhưng vẫn tăng mạnh so với tháng 4.

Theo các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán SSI, nguyên nhân khiến tiền Đồng giảm giá thời gian qua là do sức mạnh đồng USD đã tăng lên và đang duy trì ở mức cao nhất 20 năm.

Tính trong tuần gần nhất, các đồng tiền chủ chốt đều giảm mạnh so với USD, như EUR giảm 1,3%; GBP giảm 0,7%; CAD giảm 0,4%… Tương tự, các đồng tiền quốc gia mới nổi cũng ghi nhận xu hướng tương tự với đồng CNY giảm 1,8%; THB giảm 1,3%; INR giảm 0,7%...

Do đó, việc tiền VNĐ giảm giá mạnh thời gian qua tương đồng với xu hướng giảm của các đồng tiền khác trong khu vực.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã nâng giá bán USD kỳ hạn lên mức 23.250 đồng/USD (tăng 200 đồng) sau khi sử dụng công cụ bán kỳ hạn hợp đồng USD 3 tháng nhằm hỗ trợ thanh khoản ngoại tệ cho thị trường.

Theo các chuyên gia, xu hướng tăng của tỷ giá USD/VNĐ thời gian qua chưa đến mức đáng ngại khi mức giá hiện tại mới tương đương so với cùng kỳ và vẫn thấp hơn 2,3% so với đỉnh hồi tháng 3/2020.

Yếu tố hỗ trợ chính cho tiền Đồng trong thời gian tới sẽ đến từ nguồn cung USD tích cực nhờ vốn FDI giải ngân, thặng dư cán cân thương mại và kiều hối. Các nguồn này sẽ bù đắp một phần dòng vốn gián tiếp rút ra khỏi thị trường sau khi Mỹ tăng lãi suất.