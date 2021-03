Giá vàng thế giới chạm đáy 8 tháng

Thị trường vàng thế giới đang ghi nhận phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp khi giá kim loại quý rơi xuống vùng 1.685 USD/ounce, thấp nhất kể từ tháng 7/2020 đến nay.

Sau khi giảm 21,6 USD trong phiên giao dịch đầu tuần 29/3 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới phiên đang diễn ra 30/3 tiếp tục ghi nhận đà giảm sâu với cả vàng giao ngay và tương lai.

Trong đó, vàng giao ngay trên sàn New York đến trưa ngày 30/3 theo giờ Mỹ (rạng sáng 31/3 theo giờ Việt Nam) phổ biến ở mức 1.685,4 USD /ounce, thấp hơn 26,3 USD so với cuối phiên liền trước. Mức giá kể trên của kim loại quý cũng tương đương mức giảm ròng hơn 1,5% so với đầu phiên.

Trước đó, mức giảm 21,6 USD trong phiên 29/3 của kim loại quý cũng cuốn bay hơn 1,2% giá trị của mặt hàng này. Như vậy, tính trong 2 phiên gần nhất, giá vàng thế giới đã giảm gần 50 USD /ounce, tương đương hơn 2,7% giá trị.

Trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay hiện cũng phổ biến ở dưới 1.685 USD /ounce, giảm tương ứng hơn 27 USD so với cuối phiên trước.

Đà giảm kể trên cũng đưa kim loại quý trở về vùng đáy tháng 7/2020. Nếu so với đỉnh đạt được hồi tháng 8/2020 là 2.063 USD /ounce, giá vàng hiện tại đã giảm 18% giá trị sau 8 tháng.

Giá vàng thế giới giảm về dưới vùng 1.685 USD /ounce. Nguồn: Tradingview.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 giảm 30,2 USD , xuống 1.682 USD /ounce.

Chịu chung số phận với vàng, giá vàng giao tháng 5 cũng giảm 0,681 USD , hiện cố định ở mức 24,09 USD /ounce.

Theo ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích kim loại quý của Kitco, giá vàng và bạc giảm mạnh từ đầu tuần là do chỉ số đồng USD tăng, giá dầu thô giảm và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư vẫn lạc quan với tài sản rủi ro như chứng khoán và tiền ảo khiến sự chú ý vào thị trường kim loại quý sụt giảm, kéo theo đó là dòng tiền vào thị trường này kém khả quan.

Các nhà đầu tư và quỹ đầu tư lớn vẫn tỏ ra lạc quan với bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang có xu hướng phục hồi tốt. Cùng với đó là việc Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến công bố giai đoạn tiếp theo trong chương trình nghị sự kinh tế Mỹ vào ngày thứ Tư tới đây. Ước tính gói kích thích kinh tế mới có thể lên tới 3.000- 4.000 tỷ USD .

Hiện tại, lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng phổ biến ở 1,772%, mức cao nhất trong 14 tháng gần đây.

Theo ông Wyckoff, dưới góc độ kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 4 đã chạm mức thấp nhất 3 tuần. Những nhà đầu cơ giá xuống đang có lợi thế kỹ thuật vững chắc trong ngắn hạn và đã được củng cố thêm sức mạnh trong phiên 30/3.

Vì vậy, mục tiêu tăng của các nhà đầu cơ giá lên là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc 1.732,6 USD /ounce, cũng là mức cao nhất tuần này.