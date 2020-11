Giá vàng tăng vọt trong ngày bầu cử tổng thống Mỹ

Mở đầu phiên giao dịch vào ngày bầu cử tổng thống Mỹ, giá vàng tăng phi mã vượt ngưỡng 1.900 USD/ounce. Chuyên gia nói với Zing nhà đầu tư vàng đang trông đợi vào "làn sóng xanh".

Đầu phiên giao dịch sáng ngày 3/11 (theo giờ New York), giá vàng thế giới trên sàn New York chính thức vượt ngưỡng 1.900 USD /ounce rồi tăng dựng đứng lên 1.908,03 USD /ounce. Trong khi đó, trên sàn Kitco, giá kim loại quý tăng thêm 11,8 USD /ounce, tức 0,62% so với mức giá đóng cửa phiên trước đó, lên 1.908,4 USD /ounce.

Trả lời Zing, chuyên gia phân tích thị trường Craig Erlam (châu Âu) nhận định giá vàng đã có ngày tăng thứ ba liên tiếp nhờ tâm lý e ngại rủi ro của giới đầu tư do cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Ông Erlam nhận định với vai trò là một hàng rào chống lạm phát, giá kim loại quý sẽ hưởng lợi nếu chiến thắng thuộc về ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden. Tuy nhiên, khác với nhiều nhà đầu tư khác, ông nhận định giá vàng sẽ không tăng nếu kết quả cuộc bầu cử bị trì hoãn.

Giá vàng tăng mạnh trong ngày diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: Reuters.

Mong đợi "làn sóng xanh"

"Sẽ rất thú vị khi quan sát giá kim loại quý phản ứng với chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden, nhất là nếu đảng Dân chủ chiếm đa số tại Thượng viện. Trên thực tế, vàng không chỉ là tài sản 'trú ẩn' an toàn mà còn là hàng rào chống lạm phát", chuyên gia Craig Erlam trả lời Zing.

Làn sóng xanh, tức chiến thắng trọn vẹn của đảng Dân chủ, đồng nghĩa với việc các gói kích thích nền kinh tế sẽ lớn hơn. Nhiều tiền được bơm vào thị trường dẫn đến nguy cơ lạm phát cao trong tương lai, khiến giới đầu tư đổ tiền vào vàng.

Chuyên gia phân tích thị trường Craig Erlam.

Trang FiveThirtyEight đã cho chạy thuật toán giả lập cuộc bầu cử Mỹ khoảng 40.000 lần để xem ứng viên nào có xác suất chiến thắng cao hơn. Kết quả vào đêm trước ngày bầu cử là ông Biden có 89% cơ hội chiến thắng.

Theo vị chuyên gia, ngưỡng 1.930 USD /ounce có thể là chìa khóa. Việc giá vàng vượt quá mức này sẽ tạo nên sự thay đổi tâm lý lớn trên thị trường, là chất xúc tác giúp giá vàng chạm ngưỡng 2.000 USD /ounce.

"Tuy nhiên, tôi không cho rằng giá vàng có thể phá vỡ ngưỡng 2.000 USD /ounce ngay trong ngày 3/11", ông Erlam nói thêm.

Cuộc bầu cử gây tranh cãi

Giới quan sát cũng chú ý đến một kịch bản khác. Đó là một cuộc bầu cử gây tranh cãi kéo theo các vụ kiện hoặc kiểm phiếu lại, thậm chí dẫn đến bạo động. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 chỉ phân biệt được người thắng thua sau khi Tòa án Tối cao mở vụ kiện Bush - Gore, quyết định ngừng quá trình đếm phiếu và để ứng viên George W. Bush nắm đa số trong đại cử tri đoàn. Trong vòng năm tuần đó, chỉ số S&P giảm 5%, lãi suất trái phiếu kho bạc sụt giảm và giá vàng tăng mạnh.

Giới chuyên gia nhận định nếu cuộc đua vào Nhà Trắng không thể nhanh chóng phân định thắng thua, tiền sẽ rời khỏi thị trường chứng khoán để đến những tài sản "trú ẩn" an toàn như vàng và tiền điện tử. Theo nhà kinh tế Michelle Meyer và chiến lược gia Savita Subramanian thuộc Ngân hàng Mỹ, kịch bản này có thể khiến giá cổ phiếu lao dốc tới 20%.

"Chúng tôi nhận thấy rủi ro lớn về một cuộc bầu cử gây tranh cãi hoặc kết quả bị trì hoãn. Bầu cử có thể kéo dài vài tuần hoặc vài tháng", các chiến lược gia ở Công ty quản lý đầu tư BlackRock nhận định.

Chiến thắng của ông Biden có thể mang đến gói kích thích kinh tế lớn hơn. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng chỉ ra điểm khác biệt giữa cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 và cuộc đối đầu giữa Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và ông Biden vào thời điểm hiện tại. Trên thực tế, thị trường vàng đang trông đợi gói kích thích kinh tế mới. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống bị trì hoãn đồng nghĩa với việc kỳ vọng về gói kích thích bổ sung mờ nhạt hơn.

Trả lời Zing, ông Craig Erlam cho rằng nếu kết quả cuộc bầu cử gây tranh cãi, đồng USD có thể chứng kiến sự tăng vọt và giá vàng, vốn rất nhạy cảm với đồng bạc xanh, sụt giảm.

"Mức hỗ trợ chính của giá vàng là 1.850- 1.860 USD /ounce. Đây vẫn là mức hỗ trợ chủ yếu trong vài tháng qua. Tuy nhiên, nếu cuộc đua vào Nhà Trắng khó phân định thắng thua, giá vàng có thể sụt xuống 1.850 USD /ounce do triển vọng về gói kích thích mờ nhạt", ông Erlam giải thích.