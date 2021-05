Giá vàng tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Sau 3 tuần tăng liên tiếp, giá vàng thế giới hiện giao dịch phổ biến ở mức trên 1.880 USD/ounce. Điều này cũng giúp giá vàng miếng trong nước ghi nhận tuần tăng thứ 4.

Thị trường vàng thế giới đã khép lại tuần giao dịch giữa tháng 5 với phiên tăng nhẹ vào đêm qua (giờ Việt Nam). Trong đó, cả vàng giao ngay và tương lai đều duy trì được phiên tăng cuối tuần và đóng cửa ở vùng giá cao nhất 5 tháng.

Cụ thể, giá vàng giao ngay trên sàn New York và khu vực châu Á trên sàn Kitco đều đóng cửa tuần này ở mức 1.880,7 USD /ounce, cao hơn 4,1 USD so với phiên liền trước. Dù không thể vượt qua vùng 1.900 USD trong tuần này như kỳ vọng, giá vàng thế giới hiện tại vẫn cao hơn 36 USD so với cuối tuần trước, tương đương mức tăng ròng gần 2% trong tuần.

Vàng tăng khi Bitcoin bị bán tháo

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 cũng ghi nhận phiên tăng thứ 5 liên tiếp, hiện cố định ở mức trên 1.880 USD /ounce.

Dù cùng ghi nhận tuần tăng giá hai chữ số, nhưng mức tăng trong tuần này của kim loại quý lại được hỗ trợ nhiều từ thị trường tiền kỹ thuật số thay vì lạm phát và đồng USD suy yếu như tuần trước.

Ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, cho biết sau đợt bán tháo lớn trên thị trường tiền điện tử, sức hấp dẫn của vàng đã trở lại, đặc biệt là với nhóm nhà đầu tư tổ chức.

Vị chuyên gia cho rằng tuần này chính là bước ngoặt đối với nhiều nhà đầu tư khi bong bóng tiền điện tử đã xuất hiện. Và dù tiền điện tử sẽ không biến mất ngay, nhưng thị trường này đã không còn hấp dẫn như trước.

Giá vàng thế giới tăng tuần thứ 3 liên tiếp trong khi vàng miếng SJC tăng tuần thứ 4. Ảnh: Chí Hùng.

“Mọi người sẽ nhận thức rõ hơn và lo ngại hơn về sự biến động của Bitcoin cùng các đồng tiền kỹ thuật số khác. Điều này dẫn đến làn sóng đổ tiền trở lại vàng. Các quỹ hoán đổi ETF cũng đã dừng bán vàng để quay trở lại thị trường”, ông Moya cho biết.

Mốc giá tiếp theo được chú ý với vàng chính là 1.900 USD /ounce, ngưỡng tâm lý quan trọng nhất của thị trường. Cùng quan điểm, ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược toàn cầu của TD Securities cho rằng không sớm thì muộn, giá vàng sẽ vượt mốc 1.900 USD trong đợt này.

Với việc tích lũy đủ lâu ở vùng hỗ trợ 1.820- 1.830 USD /ounce cùng việc vượt qua mức trung bình động 200 ngày gần nhất, ông Melek cho biết không có trở lại nào với vàng từ giá hiện tại lên mức 1.900 USD .

Vàng miếng tăng tuần thứ 4 liên tiếp

Cuối tuần vừa qua, ngân hàng đầu tư JPMorgan cũng ra báo cáo cho biết các tổ chức lớn đang rời bỏ thị trường Bitcoin để đổ tiền trở lại vàng. Đây là xu hướng trái ngược so với diễn biến từ cuối năm 2020 và đầu năm nay khi Bitcoin và tiền kỹ thuật số đã lấy đi dòng tiền lớn vốn dĩ thuộc về các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng.

Diễn biến tích cực của thị trường vàng thế giới cũng tác động tương tự lên thị trường trong nước khi giá vàng miếng đã tăng tuần thứ 4 liên tiếp.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 56,08 - 56,48 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 80.000 đồng so với cuối ngày hôm qua (21/5).

Đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của vàng miếng SJC tuần này, nhưng giá bán hiện tại vẫn thấp hơn 2 phiên đầu tuần này, phổ biến ở 56,55 triệu/lượng. Tuy vậy, nếu so với cuối tuần trước, giá vàng tại đây hiện vẫn cao hơn 110.000 đồng, và xác lập tuần tăng thứ 4 liên tiếp.

Cũng trong sáng nay, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội phổ biến ở 56,5 triệu đồng/lượng, cao hơn mức trung bình tuần trước 400.000 đồng.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở 56,05 triệu/lượng (mua) và 56,45 triệu đồng/lượng (bán), không thay đổi giá mua nhưng tăng 50.000 đồng ở giá bán so với cuối ngày hôm qua.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hôm qua đóng cửa giá vàng ở 56 - 56,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đến sáng nay đã tăng giá mua thêm 50.000 đồng nhưng giữ nguyên giá bán, phổ biến ở 56,05 - 56,4 triệu đồng/lượng.

Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 52,5 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra gần 4 triệu đồng.