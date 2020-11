Giá vàng tăng trở lại

Thị trường vàng thế giới và trong nước giao dịch tích cực trở lại, nhưng giá bán ra hiện vẫn ở vùng thấp trong nhiều tháng gần đây.

Sau khi giảm về vùng 1.865 USD /ounce vào cuối phiên giao dịch 11/11 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới phiên 12/11 bắt đầu tăng trở lại, nhưng giá bán ra hiện vẫn phổ biến ở dưới mức 1.880 USD /ounce.

Trên sàn New York, giá vàng đêm qua đóng cửa ở mức 1.876,8 USD /ounce, cao hơn 11,6 USD so với phiên liền trước. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng giá thấp của kim quý trong 3 tháng gần đây. So với cuối tuần trước, giá vàng tại đây hiện vẫn thấp hơn 73 USD , tương đương mức giảm gần 4%.

Tương tự, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đêm qua tăng trong phần lớn thời gian giao dịch, nhưng giá hiện tại chỉ ở mức 1.879,5 USD /ounce, cao hơn 14 USD so với phiên liền trước nhưng thấp hơn 70 USD so với cuối tuần vừa qua. Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 12 tăng 19,6 USD , giao dịch lần cuối ở 1.881,3 USD /ounce.

Thị trường vàng thế giới phục hồi vào đêm qua là nguyên nhân chính giúp giá trong nước sáng nay tăng trở lại sau 3 phiên giảm sâu.

Cuối ngày 12/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,85 - 56,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đến sáng nay, SJC nâng giá vàng miếng thêm 50.000 đồng ở cả 2 chiều. Chỉ tăng nhẹ so với cuối ngày hôm qua nhưng sáng nay cũng chấm dứt 3 phiên giảm liên tiếp của vàng miếng.

Tại Hà Nội, giá vàng SJC bán ra hiện cũng tăng trở lại mức 56,42 triệu/lượng. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng giá thấp của vàng miếng tính từ đầu tháng 10 đến nay.

Cũng trong sáng nay, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng tại 4 khu vực TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức 55,9 triệu/lượng (mua) và 56,35 triệu/lượng (bán), không thay đổi so với cuối ngày hôm qua nhưng tăng 50.000 đồng so với giá cùng giờ sáng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hiện chấp nhận mua vào vàng miếng tương đương SJC và PNJ (55,9 triệu/lượng). Giá bán ra tại đây hiện chỉ ở mức 56,3 triệu/lượng, tăng 50.000 đồng so với chiều qua nhưng là giá mua thấp nhất thị trường.

Giá vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt hiện dao động trong khoảng 52,7 triệu/lượng, thấp hơn 3,7 triệu so với giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra.

Trên thị trường thế giới đêm qua, khi giá vàng giảm xuống gần vùng hỗ trợ 1.860 USD /ounce, lực bắt đáy của nhà đầu tư tăng mạnh giúp giá kim quý không giảm sâu và đảo chiều tăng trở lại.

Tuy nhiên, dữ liệu thị trường cho biết quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng vào đêm qua. Tính từ đầu tháng 11, quỹ này đã bán ra thị trường hơn 16,35 tấn vàng.

Báo cáo của Công ty Invesco chuyên về vàng cho biết trong quý III, lần đầu tiên sau gần một thập kỷ các ngân hàng trung ương đã duy trì trạng thái bán ròng vàng ra thị trường. Dù vậy, công ty này đánh giá các ngân hàng trung ương ​​sẽ vẫn duy trì dự trữ vàng ở mức cao, thậm chí tăng trở lại trong 12 tháng tới.

Báo cáo khu vực mới nhất của GWC tại Mỹ cho thấy cứ 10 nhà đầu tư thì 4 người cho biết sẽ xem xét đầu tư vào vàng. Khoảng 41% người được hỏi cho biết xem xét sẽ đầu tư dù chưa từng tham gia thị trường và 20% còn lại quyết định không tham gia.