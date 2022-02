Giá vàng tăng mạnh cuối tuần

Việc giá vàng thế giới tăng lên vùng cao nhất trong 3 tháng giúp thị trường vàng trong nước khởi sắc trở lại sau chuỗi phiên giảm giá hậu ngày vía Thần Tài (mùng 10/1 Âm lịch).

Sau phiên giảm nhẹ ngày 10/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới ghi nhận phiên giao dịch tăng mạnh ngay sau đó, đưa giá kim quý lên vùng cao nhất trong 3 tháng.

Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay đêm qua (theo giờ Việt Nam) ghi nhận phiên tăng lên tới 32,4 USD /ounce, đóng cửa ở mức 1.859 USD , tương đương mức tăng ròng 1,8% trong ngày. Đây là mức tăng mạnh nhất mà vàng thế giới ghi nhận được trong một phiên giao dịch kể từ đầu năm 2022, đồng thời đưa giá mặt hàng này lên vùng cao nhất kể từ tháng 11/2021.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 cũng ghi nhận mức tăng ròng 26,6 USD (1,47%), hiện cố định ở 1.864 USD /ounce. Tính trong tuần này, giá vàng thế giới đã tăng tới 50,6 USD , tương đương gần 2,9%.

Lý do giúp giá vàng thế giới tăng mạnh phiên cuối tuần là lo ngại lạm phát tăng cao. Trong đó, giá kim quý bật tăng mạnh ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố mức lạm phát tháng 1 là 0,6%, nâng lạm phát lũy kế 1 năm lên 7,5% so với năm ngoái. Đây là mức tăng lạm phát lớn nhất của Mỹ kể từ tháng 2/1982. Tỷ lệ này cũng cao hơn nhiều so với mức 7,2-7,3% mà các chuyên gia dự báo trước đó.

Giá vàng trong nước tuần này biến động mạnh khi diễn ra trùng ngày vía Thần Tài (mùng 10/1 Âm lịch). Ảnh: Phạm Ngôn.

Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ một phần từ căng thẳng địa chính trị hiện nay giữa Nga và Ukraine.

Tại thị trường trong nước, diễn biến tích cực của vàng thế giới cũng tác động tương tự lên giá vàng nhẫn và vàng miếng phiên cuối tuần, đưa giá hai mặt hàng này thoát khỏi xu hướng giảm hậu ngày vía Thần Tài (mùng 10/1 Âm lịch).

Cụ thể, trong sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 61,9 - 62,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 350.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tuy vậy, so với cùng giờ sáng, giá vàng miếng đã được SJC điều chỉnh tăng tới 700.000 đồng. Đây cũng là phiên tăng đầu tiên của vàng miếng SJC sau ngày vía Thần Tài năm nay.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn SJC loại 99,99% khi được mua vào ở mức 53,2 triệu/lượng và bán ra ở 54,1 triệu/lượng, cao hơn 400.000 đồng so với cuối ngày 11/2.

Không riêng SJC, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sau 3 phiên điều chỉnh giảm giá vàng liên tiếp, đến sáng nay cũng đã đảo chiều tăng trở lại.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TUẦN NÀY Nguồn: SJC; Tổng hợp Nhãn Sáng 7/2 chiều Sáng 8/2 chiều Sáng 9/2 chiều Sáng 10/2 chiều Sáng 11/2 chiều Sáng 12/2 Mua vào triệu đồng/lượng 62.45 62.8 62.8 62.7 61.85 61.35 61.7 61.2 61.3 61.65 61.9 Bán ra

63.15 63.5 63.5 63.35 62.6 62.15 62.7 62.2 62 62.35 62.7

Hiện doanh nghiệp này chấp nhận mua vào vàng miếng với giá 61,8 triệu/lượng và bán ra ở 62,5 triệu đồng, tăng 800.000 giá mua và 600.000 đồng giá bán so với phiên liền trước. Tuy vậy, mức giá này vẫn thấp hơn mức đỉnh PNJ bán ra với vàng miếng ở 63,5 triệu/lượng trong ngày 8/2 (trước ngày vía Thần Tài).

Với vàng nhẫn, PNJ hiện niêm yết ở mức 53,2 - 54 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng lần lượt 350.000 đồng giá mua và 400.000 đồng giá bán so với cùng giờ sáng ngày 11/2. Trước đó, giá vàng nhẫn PNJ cũng từng ghi nhận vùng giá xấp xỉ 55 triệu/lượng trong phiên giao dịch sát ngày Thần Tài, nhưng sau đó đã ghi nhận xu hướng giảm nhanh.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI sáng hôm qua niêm yết giá vàng miếng ở 61,25 triệu/lượng (mua) và 61,95 triệu/lượng (bán), giảm mạnh so với phiên 10/2. Tuy nhiên, đến sáng nay, giá mua - bán mặt hàng này đã được điều chỉnh tăng trở lại, hiện cố định ở mức 61,9 triệu (mua) và 62,8 triệu/lượng (bán), tăng tương ứng 650.000 đồng giá mua và 850.000 đồng giá bán.

Tính trong cả tuần này, giá vàng miếng tại cả SJC, PNJ và DOJI đều ghi nhận biến động mạnh khi tăng lên mức 63,5 triệu/lượng trước ngày vía Thần Tài nhưng rồi lại giảm sâu về vùng 61,7 triệu/lượng ngay sau đó. Nhờ có phiên tăng tích cực hôm nay, giá vàng nhẫn và vàng miếng trong nước mới trở lại vùng giá bình quân trong tuần.