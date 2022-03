Giá vàng tăng lại mốc 70 triệu đồng vào tuần này?

Việc thị trường vẫn kỳ vọng tăng vào giá vàng thế giới tuần mới, giá vàng trong nước cũng được dự báo tăng trở lại vùng 70 triệu đồng sau chuỗi phiên giảm cuối tuần rồi.

Cả thị trường vàng trong nước và thế giới đã khép lại tuần thứ hai của tháng 3 với diễn biến cùng chiều. Trong đó, dù không thể đóng cửa ở mức cao nhất tuần, nhưng so với cuối tuần trước, giá vàng tại cả 2 thị trường này đều ghi nhận mức tăng.

Cụ thể, giá vàng thế giới đóng cửa tuần trước ở mức 1.991,1 USD /ounce, cao hơn gần 19 USD so với cuối tuần trước đó, tương đương mức tăng ròng 0,95%. Tuy vậy, so với giá đỉnh đầu tuần, mức hiện tại đã giảm gần 80 USD .

Tương tự, giá vàng miếng trong nước do Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đóng cửa tuần ở mức 68-69,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cao hơn 600.000 đồng so với cuối tuần trước, tương đương 0,72%. Tuy vậy, giống vàng thế giới, so với mức đỉnh hồi đầu tuần, giá hiện tại vẫn thấp hơn 4,6 triệu/lượng.

Dù cả vàng trong nước và thế giới đều đóng cửa tuần ở dưới vùng quan trọng ( 2.000 USD /ounce với thế giới và 70 triệu/lượng với trong nước), nhiều chuyên gia và nhà đầu tư vẫn dự báo giá vàng vẫn trong xu hướng tăng dài hạn.

Giá vàng miếng SJC có thể trở lại vùng 70 triệu đồng/lượng vào tuần này. Ảnh: Đức Anh.

Các chuyên gia cho rằng việc giá vàng thế giới tăng lên vùng 2.000 USD gần đây chỉ là giai đoạn đầu của một xu hướng tăng dài hạn trước áp lực lạm phát cao trên toàn cầu.

Ông Philip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng của Blue Line Futures, khẳng định giá vàng đang trong xu hướng tăng dài hạn và đang dần tạo mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, kim loại quý cần củng cố thêm nền giá quanh mức 1.962 USD /ounce.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho biết xung đột đang diễn ra tại Đông Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng ở mức cao hơn. Vị chuyên gia dự báo căng thẳng sẽ còn leo thang trong thời gian tới và là trợ lực chính trong ngắn hạn với kim quý.

Cuộc khảo sát giá vàng tuần tới (14-19/3) của Kitco với 18 chuyên gia phân tích phố Wall ghi nhận 8 người (44%) dự báo giá tăng và 7 người (39%) dự báo giá đi ngang vùng 1.900 USD hiện tại. Ngược lại, chỉ 3 nhà phân tích (17%) cho rằng giá vàng sẽ giảm tuần này.

Cuộc khảo sát với 1.013 nhà đầu tư cá nhân cũng ghi nhận kết quả tương tự, với sự áp đảo của các dự báo tăng giá. Cụ thể, có 634 người, tương đương 63% nhà đầu tư tham gia khảo sát cho rằng giá vàng sẽ tăng tuần này. Ngược lại, 223 người (22%) dự báo giá giảm và 156 người (15%) đưa quan điểm trung lập.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN NÀY (14-19/3) Nguồn: Kitco Nhãn Chuyên gia phân tích Nhà đầu tư cá nhân Tăng giá % 44 63 Không thay đổi

39 15 Giảm giá

17 22

Dù đưa quan điểm trung lập về giá vàng tuần mới, ông David Madden, chuyên gia phân tích tại Equiti Capital, cho rằng giá vàng vẫn có triển vọng tăng về dài hạn và xu hướng giá tuần này sẽ phụ thuộc vào chính sách tiền tệ mới dự kiến được đưa ra trong cuộc họp của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới.

Ông Madden cho biết thị trường vẫn đang kỳ vọng FED tăng lãi suất 6 lần trong năm nay với mục tiêu kìm hãm lạm phát. Tuy nhiên, xung đột giữa Nga và Ukraine đang tạo ra nhiều bất ổn về kinh tế và làm giá cả leo thang, dẫn tới tăng nguy cơ lạm phát.

Với thị trường trong nước, biểu đồ giá vàng nhẫn và vàng miếng tuần rồi cho thấy thị trường trong nước đang diễn biến cùng chiều với thế giới. Điều này khiến việc giá vàng thế giới tăng trở lại vùng 2.000 USD /ounce, cũng đồng nghĩa với việc vàng miếng trong nước trở lại mốc 70 triệu/lượng.