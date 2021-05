Giá vàng tăng khi Bitcoin bị bán tháo

JPMorgan cho biết lượng lớn nhà đầu tư tổ chức đã rời bỏ thị trường Bitcoin và chuyển sang thị trường vàng, khiến giá 2 loại tài sản đầu tư này có diễn biến giá trái ngược nhau.

Thị trường vàng thế giới đang ghi nhận đà tăng 6 phiên liên tiếp khi giá kim quý giao ngay liên tục đi lên và hướng về vùng tâm lý quan trọng 1.900 USD /ounce.

Đêm qua (giờ Việt Nam), dù chỉ tăng nhẹ so với phiên liền trước nhưng việc vẫn được giao dịch ở vùng giá cao nhất 5 tháng đã giúp vàng trở thành tài sản đầu tư duy nhất đứng ngoài xu hướng giảm của thị trường tài chính.

Cụ thể, giá vàng giao ngay trên sàn New York đêm qua có thời điểm tăng vượt mức 1.890 USD /ounce, cao hơn 21 USD so với phiên liền trước. Tuy nhiên, kim quý đã không giữ được mức tăng này về cuối phiên và đóng cửa ở mức 1.869,3 USD , tương đương chỉ tăng 0,2 USD so với phiên trước. Tuy vậy, đây vẫn là vùng giá cao nhất kể từ đầu tháng 1 đến nay của vàng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận trên sàn Kitco, nhưng vàng giao ngay tại đây hiện phổ biến ở mức 1.876,1 USD /ounce, tăng 7 USD so với phiên trước đó.

Trên sàn Comex, giá hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 đêm qua ghi nhận mức cao nhất ở 1.891,3 USD /ounce. Tuy nhiên, tương tự giá vàng giao ngay, vàng tương lai cũng chịu xu hướng giảm về cuối phiên và đóng cửa ở mức 1.870,1 USD , tăng 2,1 USD .

Giá vàng tăng trong bối cảnh hầu hết tài sản đầu tư khác đều giảm giá tuần này. Ảnh: Chí Hùng.

Biến động của thị trường vàng đêm qua có 2 nguyên nhân chính.

Một là việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) công bố thông tin sau cuộc họp thường kỳ kéo dài 2 ngày. Trong đó, ông Jerome Powell, Chủ tịch FED cho biết cơ quan này vẫn giữ nguyên quan điểm về lạm phát và lãi suất đến khi nền kinh tế mạnh hơn và các trường hợp dương tính với virus corona sụt giảm.

Tác động thứ 2 đến thị trường vàng chính là sự sụt giảm của hầu hết loại tài sản đầu tư, từ chứng khoán, tiền kỹ thuật số cho đến các loại hàng hóa cơ bản…

Đặc biệt, thị trường tiền kỹ thuật số đã trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020, với việc toàn bộ các đồng có giá trị nhất đều giảm hai chữ số. Bitcoin có thời điểm giảm xuống vùng 30.000 USD /BTC, giảm hơn một nửa so với đỉnh gần nhất (trên 64.000 USD /BTC).

Theo JPMorgan, các tổ chức lớn đang rời bỏ thị trường Bitcoin để đổ tiền vào vàng. Đây là xu hướng trái ngược so với diễn biến từ cuối năm 2020 và đầu năm nay khi Bitcoin và tiền kỹ thuật số đã lấy đi dòng tiền lớn vốn dĩ thuộc về các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống như vàng.

Dữ liệu của ngân hàng đầu tư này cho biết trong tháng 4, thị trường Bitcoin tương lai đã trải qua giai đoạn thanh lý mạnh nhất nhiều năm.

Diễn biến của vàng thế giới cũng tác động tương tự lên giá trong nước. Tuy nhiên, do hầu hết doanh nghiệp đều niêm yết giá bán vàng cao hơn nhiều so với thế giới, nên biến động giá trong nước từ đầu tuần này có xu hướng thấp hơn.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng khu vực TP.HCM ở mức 55,96 - 56,31 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chỉ tăng 60.000 đồng so với cuối ngày hôm qua (19/5).

Dù tăng so với phiên liền trước nhưng giá bán hiện tại của SJC vẫn thấp hơn 2 phiên đầu tuần này, phổ biến ở 56,5 triệu/lượng.

Cũng trong phiên sáng nay, giá vàng SJC bán ra tại Hà Nội phổ biến ở 56,33 triệu đồng/lượng, cao hơn mức trung bình tuần trước 300.000 đồng.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở 55,9 triệu/lượng (mua) và 56,25 triệu đồng/lượng (bán), tăng lần lượt 100.000 đồng giá mua và 50.000 đồng giá bán so với cuối ngày 19/5.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hôm qua đóng cửa giá vàng ở 55,8 - 56,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đến sáng nay đã tăng giá thêm 80.000 đồng/lượng, phổ biến ở 55,88 - 56,28 triệu đồng/lượng.

Hiện một ounce vàng thế giới quy đổi ra tiền Việt vào khoảng 52,4 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn giá các doanh nghiệp trong nước đưa ra gần 4 triệu đồng.